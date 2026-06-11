Dünya Kupası’nın gizli yıldızları: Bu 15 isme dikkat! Ne Arda ne de Kenan, Türkiye’den sürpriz bir yetenek listede

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Futbol dünyasının nefesini tuttuğu an geldi. Her Dünya Kupası, dünya futboluna yeni kahramanlar kazandırır. Daha önce çok az kişinin tanıdığı oyuncular, birkaç hafta içinde milyonlarca futbolseverin gündemine oturabilir. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin scout ekipleri, teknik direktörleri ve transfer yöneticileri bu nedenle gözlerini Dünya Kupası’na çevirmiş durumda.

Bugün futbol kamuoyunun büyük bölümü Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Erling Haaland, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Lamine Yamal gibi yıldızlara odaklanmış olsa da perde arkasında sessizce yükselen ve henüz geniş kitleler tarafından tam anlamıyla keşfedilmemiş isimler de bulunuyor.



Kimileri Avrupa’nın önemli liglerinde kendini göstermeye başladı, kimileri ise ülkelerinin gelecek vaat eden genç yetenekleri olarak Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.



BU DÜNYA KUPASI BU SEFER GENÇ YILDIZLAR AÇISINDAN ÇOK ŞEY SUNUYOR

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Uzun yıllar pek çok kulübün akademisinde görev yapmış deneyimli teknik sorumlu ve spor yorumcusu Semih Sezerli, bu Dünya Kupası’nın genç yıldızların ve yeni yeteneklerin parlayacağı bir turnuva olarak gösterildiğinin altını çizerek, “Bu tarz futbol şölenlerinden yeniden vitrine çıkan veya belli olmamış ama tekrardan kendini ön plana atmaya çalışan oyuncular için aslında bir fırsat sahnesi. Ancak bu tip turnuvalarda bilinen isimlerden çok daha çok arada kalmış patlama potansiyeli yüksek oyunculara odaklanmak lazım ki bu turnuva bu sefer bunu fazlasıyla sunuyor” dedi.





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Daily Mail ise 32 oyuncudan oluşan kapsamlı bir liste hazırlayarak dikkat çekici bir seçkiye imza attı. Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarını bir araya getiren bu listede birçok tanınan genç yetenek yer alırken,Biz ise aynı havuz içerisinden daha az bilinen ve patlama yapma potansiyeli yüksekodaklandık.İşte Dünya Kupası boyunca performanslarıyla dikkat çekmesi beklenen, transfer piyasasının yakından takip ettiği 15 genç yıldız...

1- TAKIMIN KİLİT İSMİ: GILBERTO MORA (MEKSİKA)



Yaş: 17

Kulüp: Tijuana

Pozisyon: Hücum orta saha / 10 numara

Milli takım maç sayısı: 8

Gol: 0



Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Mora, bir ülkenin büyük umutlarını şimdiden üzerinde taşıyor. Meksika 1986’da Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığında kahramanları, 1985-92 yılları arasında Real Madrid’de parlayan efsane forvet Hugo Sanchez’ti. Mora’nın onun seviyesine ulaşması için önünde uzun bir yol var, ancak sahip olduğu yetenek bu hedefin imkânsız olmadığını gösteriyor. Milli takımdan arkadaşı Raul Jimenez, onun için “Milli takımın kilit isimlerinden biri olabilir ve gelecek nesle ilham verebilir” ifadelerini kullandı.



Mora’nın menajerliğini, dünya futbolunun en etkili isimlerinden biri olan ve Erling Haaland gibi yıldızları da temsil eden Rafaela Pimenta yürütüyor. Çocukluk idolü Cristiano Ronaldo olan Mora için Real Madrid hayali hiç de uzak görünmüyor. Ancak önce önünde önemli bir sınav var: Dünya Kupası. Bu turnuva, onun küresel futbol sahnesine güçlü bir giriş yapması için büyük bir fırsat olarak görülüyor.





‘RAKİP KALEYE YAKLAŞMA İŞTAHI BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR’

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Semih Sezerli, turnuvada dikkat çektiği genç oyuncularla ilgili değerlendirmesinde Mora’ya özel bir parantez açtı:

“Dikkat edilmesi en önemli isimlerden biri Mora. Henüz gelişimine devam ediyor. Stili biraz João Neves ve Pedri’yi andırıyor. Bu ikisinin karışımı bir profil ama daha öne yakın bir rolde oynuyor. Rakip kaleye yaklaşma iştahı beni çok heyecanlandırıyor. Pas kalitesi ve oyun görüşü, topsuz oyundaki dinamizmiyle birlikte zaten büyük kulüplerin radarını kendisine çevirmiş durumda. O nedenle ben ilk sıraya Mora’yı yazarım. Turnuvanın da en genç oyuncularından biri olma verisine de sahip.”

Sezerli, genç oyuncunun özellikle hücum aksiyonlarına katılım isteğinin altını çizerken, Mora’nın turnuvanın en dikkat çekici potansiyellerinden biri olduğunu vurguladı.



2- PLAY-OFF AŞAMASINDA DİKKAT ÇEKTİ: KERIM ALAJBEGOVIÇ (BOSNA-HERSEK)



Yaş: 18

Kulüp: Bayer Leverkusen

Pozisyon: Sol kanat

Milli Takım Maç Sayısı: 10

Gol: 1



Herhangi bir ülke, penaltı atışlarında Bosna Hersek ile karşılaşmaktan korkmalı. Çünkü Play-off'larda Galler ve İtalya’yı penaltılarla yenerek soğukkanlılıklarını korudular ve 18 yaşındaki kanat oyuncuları Alajbegovic her iki maçta da penaltıdan gol attı.



Ancak o, sadece uzman bir penaltı atıcısından çok daha fazlası. Sol kanatta oynamayı tercih eden Alajbegovic, her iki ayağını da rahatlıkla kullanabiliyor. Play-offlardaki performansı o kadar etkileyiciydi ki, Bayer Leverkusen, Alajbegovic’i Red Bull Salzburg’dan geri almak için satın alma maddesini devreye soktu. Almanya’nın önde gelen kulüplerinden birine katılmak zaten yeterince etkileyici, ancak Alajbegovic burada durmayı düşünmüyor. Hayalindeki transfer ise Real Madrid veya Barcelona.





‘GELECEĞİN ELİT KANAT FORVETLERİNDEN BİRİ’

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Kerim Alajbegoviç’in çok yönlü iyi bir oyuncu olduğunun altını çizen Semih Sezerli, “Sol ayaklı bir kenar forvet ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Bu sezon Salzburg’a gitti ve orada büyük bir çıkış yaptı. 30’u ilk 11 olmak üzere 44 maçta görev aldı. Leverkusen de daha sonradiyerek oyuncuyu yakından takip etmeye devam etti. Milli takımda da iyi işler çıkardı. Atletik bir oyuncu, koordinasyonu da gayet iyi. Geleceğin elit kanat forvetlerinden biri olacağını düşünüyorum. Ayrıca duran toplarda da önemli bir kartı var, bu yönünü de oldukça iyi kullanıyor” ifadelerini kullandı.

3- ŞİMDİDEN BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ: BAZOUMANA TOURE (FİLDİŞİ SAHİLİ)



Yaş: 20

Kulüp: Hoffenheim

Pozisyon: Sol kanat

Milli takım maç sayısı: 6

Gol: 2



Toure, memleketi Fildişi Sahili’nde ASEC Mimosas altyapısında yetişti. Eğer bu kulübü daha önce duymadıysanız, araştırmanızı öneririz; çünkü akademisi Afrika futbolunun en önemli yetenek fabrikalarından biri olarak kabul ediliyor. Kolo ve Yaya Toure’nin yanı sıra Bonaventure ve Salomon Kalou gibi birçok önemli oyuncu da buradan yetişti.



Hoffenheim, genç oyuncuyu 2025 kış transfer döneminde İsveç ekibi Hammarby’den kadrosuna kattı. O tarihten bu yana 32 maçta 5 gol atıp 12 asist üretti. Toure, çevresi tarafından neşeli ve rahat karakteriyle tanımlanıyor. Sahadaki potansiyeli düşünüldüğünde bu özgüven şaşırtıcı değil. Önde gelen menajerlik şirketlerinden Unique Sports Group ile çalışıyor ve Avrupa genelinde ilgiyle takip ediliyor.





4- ÇOK YÖNLÜ: CALEB YIRENKYI (GANA)



5- ADRIANO’NUN GENÇLİĞİ: RAYAN (BREZİLYA)

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20NordsjaellandMerkez orta saha11Yirenkyi, Gana’nın ünlü Right to Dream akademisinde yetişen bir yıldız adayı. Burası en yetenekli oyuncularını Avrupa’ya kazandırmasıyla biliniyor. Bu sistemden çıkan isimlerden biri olan Yirenkyi, 2024 yılında Nordsjaelland’a katıldı ve şu anda dünyanın önde gelen menajerlik ajanslarından CAA Stellar tarafından temsil ediliyor. Bu durum, kariyerinin geleceği açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor.Hem teknik hem de fiziksel açıdan güçlü bir orta saha oyuncusu olan Yirenkyi, hem defansif orta saha hem de daha ileri pozisyonlarda görev alabiliyor. Gana’nın Galler ile oynadığı son hazırlık maçında da gol atmayı başardı. Danimarka’dan İngiltere’ye uzanacak olası bir büyük transfer, onun için güçlü bir ihtimal olarak görülse de artık etkileyici bir Dünya Kupası performansı bile tek başına büyük bir transferi garanti etmiyor. Buna rağmen İngiltere’nin üst düzey kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.19BournemouthSağ kanatVasco da Gama’nın genç oyuncusu hakkında uzun süredir konuşuluyordu ve sonunda Avrupa’ya transfer olduğunda birçok kişidiye şaşırmıştı. Ancak Premier Lig’deki ilk performansları, daha büyük kulüplerin neden daha hızlı hareket etmediği sorusunu gündeme getirdi.Avrupa’nın beş büyük ligine uyum sağlamak genellikle farklı kıtalardan gelen oyuncular için zaman alır. Ancak Rayan bu süreci hızlı atlattı;Rayan’ın Vasco’daki ilk antrenörlerinden Gustavo Almeida, onu Estevao ve Endrick gibi isimlerle aynı seviyede gördüğünü belirtiyor.Ayrıca İnter’in eski süper starı ve Brezilya milli takımının en önemli golcülerinden olan Adriano ile de karşılaştırılıyor. Adriano ise onun için,ifadelerini kullanmıştı.Bournemouth’un transfer modeli genellikle genç yetenekleri geliştirip yüksek bedellerle satmak üzerine kurulu. Rayan’ın gelişim hızı göz önüne alındığında, Avrupa futbolunun üst seviye kulüplerine transferi pek şaşırtıcı olmayacak.

6- MESSI’NİN ÖVDÜĞÜ İSİM: NICO PAZ (ARJANTİN)



Yaş: 21

Kulüp: Como

Pozisyon: Hücum orta saha / 10 numara

Milli takım maç sayısı: 8

Gol: 1



Como altyapısında gelişimini sürdüren Nico Paz, Real Madrid’in La Fabrica akademisinin en değerli çıkışlarından biri olarak görülüyordu. 2024 yazında Serie A ekibine transfer oldu ve kısa sürede İtalya’da dikkat çeken performanslar sergileyerek takımının yükselişinde önemli rol oynadı.



Henüz erken kariyer aşamasında olmasına rağmen, üst düzey isimlerden de onay almış durumda. 2024 Ekim ayında Bolivya karşısında Arjantin formasıyla ilk kez sahaya çıktığında, Lionel Messi onun için “çok iyi oyun zekâsına sahip, oyun durumlarını iyi okuyor ve topa sahip olmayı seviyor” değerlendirmesini yapmıştı.



İspanya doğumlu olan Paz, babası Pablo Paz’ın da futbolcu olması nedeniyle Arjantin milli takımını tercih etti. Şu anda Como’da önemli bir rol üstleniyor ve orta sahadaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca teknik direktörlüğünü yapan Cesc Fabregas yönetiminde hem gol hem asist katkısı sağlayarak Serie A seviyesinde etkili bir hücum orta saha profili çiziyor.





7- YENİ KEVIN DE BRUYNE: BİLAL EL KHANNOUSS (FAS)



8- MICHAEL BALLACK İLE KIYASLANIYOR: JOHAN MANZAMBI (İSVİÇRE)

9- ‘ÖZBEK MESSI’ OLARAK ADLANDIRILIYOR: ABBOSBEK FAYZULLAEV (ÖZBEKİSTAN)

10- ARABİSTAN FUTBOLUNUN UMUDU: MUSAB AL-JUWAYR (SUUDİ ARABİSTAN)

21StuttgartHücum orta saha oyuncusu / 10 numara37Leicester City döneminde yaşadığı kötü tecrübeleri geride bırakan El Khannouss, Premier Lig’de gösterdiği kaliteyle dikkat çekmişti. Belçika doğumlu olmasına rağmen Fas Milli Takımı’nı tercih eden El Khannouss, oyun tarzı nedeniyle sık sık Kevin De Bruyne ile karşılaştırılıyor. De Bruyne gibi hem derin oyun kurucu hem de ileriye dönük hücum orta saha rollerinde oynayabiliyor ve iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.20FreiburgMerkez orta saha12İsviçre, büyük turnuvalara hazırlık sürecinde sürekli göz ardı ediliyor ancak güçlü performanslarını sürdürüyor. Son iki Avrupa Şampiyonasında yarı finallere sadece penaltılarla ulaşamadılar ve Kanada, Bosna-Hersek ve Katar’ın yer aldığı grupta zirveye yerleşmeleri oldukça muhtemel görünüyor. Manzambi, Almanya’nın efsanevi oyuncusu Michael Ballack ile kıyaslanıyor ve Ballack’ın eski kulübü Bayern’e karşı attığı gol, onun kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Real Madrid’in de kendisini izlediği söylentileri var.22İstanbul BaşakşehirHücum orta saha32Her ülkenin ‘kendi Messi’si’ olarak anılan bir oyuncusu var gibi görünüyor ve bu etiket çoğu zaman beklentileri de beraberinde getiriyor. Özbekistan’ın ilk Dünya Kupası hazırlıklarında öne çıkan Fayzullaev de bu karşılaştırmadan kaçamayan isimlerden biri oldu.İstanbul Başakşehir’de 2025 yazında Rus ekibi CSKA Moskova’dan ayrılarak takıma katılan Fayzullaev’i hücum hattının farklı bölgelerinde kullanabiliyor. Türkiye kariyerinde kısa sürede etkili bir performans sergileyerek 4 gol ve 7 asist üretirken, milli takım formasıyla da 8 gol kaydetti.Kendisine takılan ‘Özbek Messi’ lakabını bir onur olarak gördüğünü belirten Fayzullaev, bu etiketin baskısından ziyade kendi kimliğini oluşturmak istediğini vurguluyor. Gelişimini sürdürmesi halinde Türkiye’de daha büyük kulüplerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ekiplerin radarına girmesi olası görülüyor. Ancak şimdilik hedefi hem kulübünde hem de milli takımında istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmek.22Al-QadsiahMerkez orta saha36Son yıllarda Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, dünyanın dört bir yanından yıldız oyuncuları çekmesiyle dikkat çekerken, yerli yeteneklerin gelişimi de ayrı bir önem kazandı. Al-Qadsiah forması giyen Al-Juwayr, ülkesinin en önde gelen yerli orta saha oyuncularından biri olarak görülüyor ve Suudi Arabistan’ın gelecekteki en büyük umutları arasında gösteriliyor.



11- BUFFON’DAN ALTIN ÖĞÜT: ALESSANDRO CIRCATI (AVUSTRALYA)



Yaş: 22

Kulüp: Parma

Pozisyon: Stoper

Milli takım maç sayısı: 13

Gol: 1



Parma forması giyen Circati, İtalya ve Avustralya’yı temsil etme hakkına sahipti. Dünya Kupası’nda yer almayı seçerek Avustralya Milli Takımı’nı tercih etti. İtalya’da doğmasına rağmen, babası Gianfranco’nun Perth Glory FC için oynaması nedeniyle henüz bir yaşındayken Avustralya’ya taşındı ve futbol gelişimini burada şekillendirdi.



2021’de Parma’ya transfer olarak yeniden İtalya futboluna dönen Circati, bu süreçte hem İtalya hem de Avustralya genç milli takımlarının radarına girdi. Ancak tercihini Avustralya’dan yana kullanarak A Milli Takım seviyesinde düzenli forma giymeye başladı.



Bu karar sürecinde ona en çok etki eden isimlerden biri, İtalya futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon oldu. Parma’daki kısa birliktelikleri sırasında Buffon’un “İçinde ne hissediyorsan onu seç” tavsiyesi, genç stoperin kararında belirleyici rol oynadı. Circati, bu tercihin kariyerinde doğru bir adım olduğunu düşünerek Avustralya ile uluslararası arenada kendini kanıtlamaya devam ediyor.

12- PREMIER LİG’DE DİKKAT ÇEKTİ: JULIO ENCISO (PARAGUAY)



Yaş: 22

Kulüp: Strasbourg

Pozisyon: Kanat oyuncusu / 10 numara

Milli takım maç sayısı: 32

Gol: 4



Strasbourg forması giyen Enciso, 2022-23 sezonunda Brighton & Hove Albion ile çıktığı ilk maçlarda büyük bir potansiyel vaat ederek Premier Lig’de gelecek vadeden genç yeteneklerden biri olarak gösterilmişti. Hızı ve etkili hücum katkısıyla dikkat çeken oyuncu, o dönemde Brighton’ın oyuncu geliştirme sisteminden çıkacak bir sonraki büyük isim olarak görülüyordu.

Ancak kariyerinin devamında düzenli forma şansı bulmakta zorlandı ve Ipswich Town’a kiralık olarak geçirdiği dönemde takımının kümede kalma mücadelesine katkı vermeye çalıştı fakat başarıya ulaşamadı. Strasbourg’a transferinin ardından yeniden çıkış yakalayan Enciso, bu sezon gösterdiği performansla tekrar dikkatleri üzerine çekti ve turnuvaya formda bir şekilde gelmesini sağladı. Paraguay Milli Takımı’nda önemli bir rol üstlenen Enciso, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurguluyor.





13- ANCELOTTI ONA ÇOK GÜVENİYOR: ENDRICK (BREZİLYA)

Yaş: 19

Kulüp: Real Madrid

Pozisyon: Forvet

Milli takım maç sayısı: 17

Gol: 4



Real Madrid’e katılması, beklentileri daha da artırdı. Kulüpteki başlangıcı genel olarak olumlu olsa da Lyon’a kiralık gönderilmesi sonrası “beklentiler fazla mı yükseldi?” sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Ancak Endrick, tüm şüpheleri kısa sürede boşa çıkardı. Fransa’daki kiralık döneminde 8 gol ve 8 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi ve takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalmasında önemli rol oynadı.



Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Endrick’in Real Madrid’deki ilk teknik direktörüydü ve Lyon’a gitmeden önce genç oyuncuyla birebir görüştü. Endrick bu görüşmeyi şöyle aktardı: “Tavsiyesi kalbime dokundu. Bana, ‘Git, futbolunu geliştir, mutlu olmanı istiyorum’ dedi.” Ancelotti ise genç oyuncunun potansiyeline ve heyecana fazlasıyla inanıyor.



14- TAKIMIN DEĞİŞMEZ PARÇASI OLDU: SAMIR EL MOURABET (FAS)

Yaş: 20

Kulüp: Strasbourg

Pozisyon: Merkez orta saha

Milli takım maç sayısı: 4

Gol: 0



Bu sezon genç orta saha oyuncusu için gerçek bir çıkış yılı oldu. Ligue 1’de 33 maça çıkarak düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü ve istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Fas Milli Takımı’nda ilk 11’e girmek kolay olmayacak çünkü rekabet seviyesi oldukça yüksek.



15- ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ: CAN UZUN (TÜRKİYE)

Yaş: 20

Kulüp: Eintracht Frankfurt

Pozisyon: Hücum orta saha

Milli takım maç sayısı: 6

Gol: 1

Bu yaz Türkiye adına dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Arda Güler’in Real Madrid’deki performansıyla artık bir dünya yıldızına dönüşmesi ve Kenan Yıldız’ın Juventus’taki yükselişi, Türk futbolunun yeni jenerasyonunu daha görünür hale getirdi. Ancak Can Uzun da bu dalganın en güçlü parçalarından biri olarak gösteriliyor.



Almanya’da doğmasına rağmen, Alman futbolunun önemli isimlerinden Rudi Völler’in tüm girişimlerine karşın Türkiye’yi tercih etti. Kulüp düzeyinde ise yükselişi oldukça hızlı oldu. Uzun, hücum hattında çok yönlü bir rol üstlenebiliyor. Dünya Kupası, kariyerindeki görünürlüğü daha da artırabilecek önemli bir vitrin olarak görülüyor.





‘CAN UZUN KONUSU BİRAZ KRİTİK’

Semih Sezerli, Can Uzun’la ilgili değerlendirmesinde genç oyuncunun durumuna ve rekabet ortamına dikkat çekti:



“Can Uzun konusu biraz kritik. Çünkü burada öğrenilmiş bir çaresizlik var. Yeteneğinden hiç şüphemiz yok. Ancak onun bölgesinde benzer özelliklerde ve fiziksel ile atletizm olarak daha iyi bir oyuncu var: Kenan Yıldız. Kenan’ın sadece Juventus performansı değil, Serie A’da en fazla şans yaratan ve en fazla tehdit üreten oyunculardan biri olması ister istemez Can Uzun’u biraz arka plana atmış gibi oldu.”



Genç futbolcunun potansiyeline de dikkat çeken Sezerli, sözlerine şöyle devam etti:



“Can Uzun bu yıl Almanya’da iyi bir performans gösterdi. 15 gole direkt katkı yapabilmek önemliydi. Topla ilerletici becerisi, oyun radarı, ters top özelliği, boş alanı bulma kabiliyeti ve içeriye doğru girdiğinde ikiye birlerle manevra yapabilmesiyle her an tehdit üretebilecek bir stile sahip.”



Montella’nın planlamasına da değinen Sezerli, “Ancak ilk planda Montella’nın onu kullanacağını düşünmüyorum. Ama muhakkak sonradan oyuna alıp süre verecektir. Burada Can Uzun’un bulduğu sürelerde sürpriz işler yapması lazım. Yeteneğinin karşılığını skorla ya da efektif katkılarla vermesi gerekiyor ki bu turnuvada adından söz ettirebilsin” ifadelerini kullandı.



Listedeki diğer isimlere Daily Mail'in "The young stars you HAVEN'T heard of about to light up the World Cup - our expert talent-spotter has picked out 32 top talents, from an Everton target who could haunt England to Uzbekistan's answer to Lionel Messi" başlıklı haberinden ulaşabilirsiniz.