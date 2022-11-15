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Dünya Kupası'nın enleri! En çok şampiyon olan Brezilya...

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#Dünya Kupası#FIFA Dünya Kupası#Katar
Dünya Kupasının enleri En çok şampiyon olan Brezilya...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 10:26

Dünya Kupası’nın 92 yıllık tarihinde, 79 ülke turnuvada boy gösterdi. Klasman liderliğine 237 puanla Brezilya yerleşirken Almanya 221 puanla ikinci İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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1930 yılından beri düzenlenen turnuva, tarihinde ilk kez Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimine denk gelen bir dönemde oynanacak. Katar’ın ev sahipliği yapacağı büyük organizasyonda 8 farklı stadyum boy gösterecek. Heyecanla beklenen organizasyon, 21 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’ta Lusail Iconic Stadyumu’ndaki finale ev sahipliği yapacak. 

En değerlisi İngiltere
2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki milli takımlar ve oyuncularının piyasa/transfer değerleri incelendiğinde, ilk sıraya 1 milyar 290 milyon euro ile İngiltere’nin yerleştiği görüldü, ikinci sırada Fransa (1,060) üçüncü sırada ise Brezilya (1,010) yer aldı.

En çok maç oynayan ve en çok şampiyon olan Brezilya
Dünya Kupası tarihinde en çok zafer kazanan takım Brezilya (5) oldu. Sambacıları 4’er şampiyonlukla Almanya ve İtalya takip etti. En fazla müsabaka oynayan ekipler 109 karşılaşmayla Brezilya ve Almanya olurken İtalya 83 karşılaşmaya çıktı.

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En hırçını Javier Mascherano
Arjantinli Javier Mascherano, turnuva tarihinde çıktığı 20 maçta 7 sarı kart görerek turnuva tarihinin en hırçın futbolcusu oldu. Brezilyalı Cafu ise 20 maçta 6 sarı kart gördü.

En golcü Klose
Alman futbolcu M.Klose’nin 16 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundurduğu organizasyonda, bugüne dek 900 karşılaşmada 2 bin 458 kez top ağlarla buluştu. Brezilya efsanesi Ronaldo 15 gol, Alman G. Müller ise 14 golle en çok gol atan diğer oyuncular oldu.



En gollü Dünya Kupaları
Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nda toplam 171 gol atıldı. Bu, Fransa 1998 ile birlikte turnuva tarihinin en gollü yılları oldu. Son olarak 2018’de Rusya’da düzenlenen turnuvada 169 gol atılmıştı.

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#Dünya Kupası#FIFA Dünya Kupası#Katar

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