Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! A Milli Takım'dan 2 yıldız listede

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The Athletic, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusunu belirledi. A Milli Futbol Takım'dan 2 Türk yıldız da 50 kişilik listede yer aldı.

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İşte 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu:

1- Ousmane Dembele

2 - Harry Kane

3 - Lamine Yamal

4 - Michael Olise

5 - Vitinha

6 - Kylian Mbappe

7 - Gabriel

8 - Pedri

9 - Achraf Hakimi

10 - Bruno Fernandes

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11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -

21 - Raphinha

22 - Jonathan Tah

23 - Thibaut Courtois

24 - Dayot Upamecano

25 - Lionel Messi

26 - Enzo Fernandez

27 - Antoine Semenyo

28 - Virgil van Dijk

29 - Desire Doue

30 - Joao Neves

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31 - Bukayo Saka

32 - Moises Caicedo

33 - Jeremy Doku

34 - Florian Wirtz

35 - Yan Diomande

36 - Fabian Ruiz

37 - Julian Alvarez

38 - Martin Odegaard

39 - Rayan Cherki

40 - Bernardo Silva

41 - Marquinhos

42 - Mohamed Salah

43 - Piero Hincapie

44 - Rodri

45 -

The Athletic'in Arda Güler için yazdığı yazı şu şekilde oldu: Nisan ayında Allianz Arena’da Bayern Münih’e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan gol, Real Madrid’de Arda Güler’in oldukça başarılı geçen üçüncü sezonunu taçlandırdı. Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Güler’in daha da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

46 - Ruben Dias

47 - Hakan Çalhanoğlu

The Athletic'in Hakan Çalhanoğlu için yazdığı yazı şu şekilde oldu: Çalhanoğlu, hâlâ son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ediyor; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, benzer profildeki çoğu oyuncudan daha fazla gol katkısı sağlıyor.

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48 - Jamal Musiala

49 - Nico Paz

50 - Cristiano Ronaldo