Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! A Milli Takım'dan 2 yıldız listede

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The Athletic, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusunu belirledi. A Milli Futbol Takım'dan 2 Türk yıldız da 50 kişilik listede yer aldı.
İşte 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu:
1- Ousmane Dembele
2 - Harry Kane
3 - Lamine Yamal
4 - Michael Olise
5 - Vitinha
6 - Kylian Mbappe
7 - Gabriel
8 - Pedri
9 - Achraf Hakimi
10 - Bruno Fernandes
21 - Raphinha
22 - Jonathan Tah
23 - Thibaut Courtois
24 - Dayot Upamecano
25 - Lionel Messi
26 - Enzo Fernandez
27 - Antoine Semenyo
28 - Virgil van Dijk
29 - Desire Doue
30 - Joao Neves
31 - Bukayo Saka
32 - Moises Caicedo
33 - Jeremy Doku
34 - Florian Wirtz
35 - Yan Diomande
36 - Fabian Ruiz
37 - Julian Alvarez
38 - Martin Odegaard
39 - Rayan Cherki
40 - Bernardo Silva
41 - Marquinhos
42 - Mohamed Salah
43 - Piero Hincapie
44 - Rodri
The Athletic'in Arda Güler için yazdığı yazı şu şekilde oldu: Nisan ayında Allianz Arena’da Bayern Münih’e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan gol, Real Madrid’de Arda Güler’in oldukça başarılı geçen üçüncü sezonunu taçlandırdı. Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Güler’in daha da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
46 - Ruben Dias
47 - Hakan Çalhanoğlu
The Athletic'in Hakan Çalhanoğlu için yazdığı yazı şu şekilde oldu: Çalhanoğlu, hâlâ son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ediyor; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, benzer profildeki çoğu oyuncudan daha fazla gol katkısı sağlıyor.
48 - Jamal Musiala
49 - Nico Paz
50 - Cristiano Ronaldo