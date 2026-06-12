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Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı! A Milli Takım'dan 2 yıldız listede

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#A Milli Futbol Takım#Futbol
Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı A Milli Takımdan 2 yıldız listede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 12:39

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belirlendi. A Milli Futbol Takımı'mızdan 2 isim listede yer aldı.

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The Athletic, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusunu belirledi. A Milli Futbol Takım'dan 2 Türk yıldız da 50 kişilik listede yer aldı.

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İşte 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu:

1- Ousmane Dembele
2 - Harry Kane
3 - Lamine Yamal
4 - Michael Olise
5 - Vitinha
6 - Kylian Mbappe
7 - Gabriel
8 - Pedri
9 - Achraf Hakimi
10 - Bruno Fernandes

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Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı A Milli Takımdan 2 yıldız listede


11 - Luis Diaz
12 - Declan Rice
13 - Erling Haaland
14 - Nuno Mendes
15 - Vinicius Junior
16 - Joshua Kimmich
17 - William Saliba
18 - Willian Pacho
19 - Jude Bellingham
20 - Federico Valverde

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21 - Raphinha
22 - Jonathan Tah
23 - Thibaut Courtois
24 - Dayot Upamecano
25 - Lionel Messi
26 - Enzo Fernandez
27 - Antoine Semenyo
28 - Virgil van Dijk
29 - Desire Doue
30 - Joao Neves

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Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı A Milli Takımdan 2 yıldız listede

31 - Bukayo Saka
32 - Moises Caicedo
33 - Jeremy Doku
34 - Florian Wirtz
35 - Yan Diomande
36 - Fabian Ruiz
37 - Julian Alvarez
38 - Martin Odegaard

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39 - Rayan Cherki
40 - Bernardo Silva
41 - Marquinhos
42 - Mohamed Salah
43 - Piero Hincapie
44 - Rodri

Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı A Milli Takımdan 2 yıldız listede


45 - Arda Güler 

The Athletic'in Arda Güler için yazdığı yazı şu şekilde oldu: Nisan ayında Allianz Arena’da Bayern Münih’e karşı attığı iki olağanüstü uzaktan gol, Real Madrid’de Arda Güler’in oldukça başarılı geçen üçüncü sezonunu taçlandırdı. Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı yıldız olarak Güler’in daha da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

46 - Ruben Dias

Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusu açıklandı A Milli Takımdan 2 yıldız listede

47 - Hakan Çalhanoğlu

The Athletic'in Hakan Çalhanoğlu için yazdığı yazı şu şekilde oldu: Çalhanoğlu, hâlâ son derece yetenekli bir derin oyun kurucu olmaya devam ediyor; kusursuz vuruşları ve penaltı ustalığı sayesinde, benzer profildeki çoğu oyuncudan daha fazla gol katkısı sağlıyor.

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48 - Jamal Musiala
49 - Nico Paz
50 - Cristiano Ronaldo

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#Dünya Kupası#A Milli Futbol Takım#Futbol

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