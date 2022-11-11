Dünya Kupası’nın ardından elveda! Gole dahi sevinmemişti… Galatasaray’da ilk ayrılık

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Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak adına ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da ilk ayrılık netleşti.

ATTIĞI GOLE DAHİ SEVİNMEDİ

Teknik heyetin fizik gücü, performansı nedeniyle tercih etmediği ve 3. santrfor pozisyonuna düşen İsviçreli golcü bu durumdan son derece mutsuz. Seferovic, Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı gole dahi sevinmeyerek bu durumu açıkça ortaya koydu. Sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanında da yer açmak adına istediği verimi alamadığı Haris Seferovic ile Dünya Kupası’nın ardından vedalaşmayı planlıyor.

Takımda doğru dürüst forma şansı bulamayan ve Icardi ile Gomis’in arkasında 3. santrfor durumuna düşen Seferoviç de devre arasında gidecek.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜKTÜ

30 yaşındaki İsviçreli santrfor, transferinin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunurken "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamakta çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için çok mutluyum." diye konuşmuştu.

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Atatürk Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarların kendisi için düzenlediği karşılaşma töreniyle ilgili de konuşan Haris Seferovic, "Çok çılgınca bir geceydi. Daha önce Türkiye'de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen harika bir atmosfer vardı. Stadın tamamen dolu olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Galatasaray'ın nasıl büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu herkes biliyor. Tabii ki şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtmişti.

Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmeye ilişkin ise, "Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri." ifadelerini kullanmıştı.

YUNUS AKGÜN DE AYRILABİLİR

İlk 11’deki formasını kaptıran ve yedek kalan Yunus Akgün’e ise yine Fransa’dan talip var. Ligue 1 ekibi Reims’in, ara transfer döneminde Yunus Akgün için Galatasaray’a resmi teklifini sunması bekleniyor. Sezon başında 6 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ile nabız yoklayan Fransız ekibinin yine aynı rakam ya da biraz üzerinde bir rakama genç ismi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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MAAŞINA ZAM YAPILMADI

Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün’ün, Ofspor maçındaki performansı da sınıfta kaldı. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi de Yunus’un sergilediği oyunu beğenmedi. Arka planda kalmaktan hoşnut olmadığı öğrenilen genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.