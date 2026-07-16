Dünya Kupası'ndan sonra ceza yağacak

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2026 Dünya Kupası’nda elenen ya da canı yanan takımların hedef tahtasına koyduğu hakemler için FIFA harekete geçiyor.

Hakemlerini korumaya kararlı olan FIFA, turnuvanın gidişatına gölge düşürmemek adına stratejik bir hamle seçti: Cezalar tıpkı Katar 2022’de olduğu gibi turnuva bittikten sonra kesilecek.

New York Times’ın FIFA kaynaklarına dayandırdığı habere göre; turnuva boyunca hakemlerin dürüstlüğünü ve otoritesini sarsacak açıklamalarda bulunan oyuncu ve teknik direktörler, organizasyonun bitmesinin ardından çok ağır disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

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Çığ gibi büyüyen suçlamalar üzerine bir açıklama yapan FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, sert ifadelerle hakemleri savundu. Hakemlerin taraflı davrandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Collina, bu tarz hedef göstermelerin hakemlerin ve ailelerinin güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekti. Collina, “Dünya Kupası organizasyonunda görev alan hiçbir hakemin dürüstlüğünü ve tarafsızlığını kimse sorgulayamaz, buna izin vermeyiz” dedi.

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FIFA’nın hakem raporlarını ve gözlemci notlarını incelemeye başladığı, kupa sahibini bulur bulmaz başta, hakemler hakkında sert açıklamalara imza atan İngiltere, Mısır ve İsviçre gibi birçok ülkeden futbolcu, antrenör ve federasyonlara tarihi para ve men cezaları vereceği öğrenildi.

CUCURELLA HİÇ ÇALIM YEMEDİ

İspanya Millî Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki başarılı grafiğinin perde arkasında, orta saha ve hücum hatları kadar savunmadaki kusursuz disiplin de dikkat çekiyor. Bu gerçeğin en somut ve şoke edici örneğini ise sol bek pozisyonunda turnuvanın kaderini değiştiren Marc Cucurella sergiliyor.

Taktiksel olgunluğu ve hırsıyla bilinen 27 yaşındaki futbolcu, İspanya’nın tarihi yürüyüşünde tam anlamıyla ‘geçilmez bir duvar’ haline geldi. Futbolda bir savunma oyuncusu için en prestijli rütbelerden biri olan ‘bire birde çalım yememe’ istatistiğinde Cucurella turnuvanın zirvesinde... Kupada Cucurella ile karşı karşıya gelen hiçbir futbolcu, onu çalımla geçmeyi başaramadı. Uruguay, Avusturya, Portekiz, Belçika ve son olarak yarı finalde Fransa karşısında oynanan yüksek tansiyonlu mücadelelerin tamamında Cucurella’nın ‘çalım yeme’ hanesine koca bir ‘0’ yazıldı. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Jeremy Doku, Rafael Leao ve Bernardo Silva gibi dünyanın en patlayıcı, en teknik kanat oyuncularıyla eşleşmesine rağmen hiçbirine geçit vermeyen başarılı sol bek, turnuva tarihine geçecek bir bire bir savunma performansı imzaladı.

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FABIAN RUIZ VARSA SIFIR ÜZÜNTÜ

İspanya Millî Takımı’nın yıldız orta sahası Fabian Ruiz, dünya futbol tarihine geçecek benzersiz bir istatistiğe imza atmaya devam ediyor. Boğalar’ın yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası Finali’ne yükselmesinin ardından, Ruiz’in milli takım formasıyla yakaladığı akıl almaz namağlup serisi dünya basınında gündemin ilk sırasına yerleşti. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (İFFHS) ve Transfermarkt verilerine göre Ruiz, 21. yüzyılda bir millî takımda debut (ilk maç) yaptıktan sonra en uzun süre yenilgisiz kalan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

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49 MAÇTA 34 GALİBİYET 15 BERABERLİK, ‘0’ YENİLGİ

Başarılı futbolcu, 2019 yılındaki ilk millî maçından bu yana İspanya formasıyla sahaya çıktığı hiçbir resmi veya hazırlık karşılaşmasında, normal süre ve uzatmalar dahil olmak üzere mağlubiyet yüzü görmedi. Yıldız oyuncu, 49 maçta 34 galibiyet ve 15 beraberlik yaşadı. Bu olağanüstü performans, Ruiz’i 21. yüzyılda bir millî takımda ilk maçına çıktıktan sonra en uzun süre yenilgisiz kalan oyuncu unvanının tek sahibi yaptı.

REKOR, 57 MAÇLA İSPANYOL MARCHENA’YA AİT

BU tarihi süreç, başarılı orta saha oyuncusunu tüm zamanların en uzun namağlup millî takım serilerinde de zirveye ortak etti. Futbol tarihinde 40 maç barajını aşarak bu başarıya ulaşan dünyadaki üçüncü oyuncu olan Fabian Ruiz, 49 maçlık serisiyle efsanevi Brezilyalı futbolcu Garrincha’yı yakaladı. Ruiz’in önünde aşılması gereken tek rekor ise 57 maçlık serisiyle bir diğer İspanyol savunma oyuncusu Carlos Marchena’ya ait.

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İNGİLİZ TARAFTARLARLA DEĞİL BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİLER

Arjantin-İngiltere maçı öncesi Atlanta polisi iki takımın taraftarları arasında olay çıkmaması için seferber olurken tehlike beklenmedik yerden geldi: Arjantinliler kendi aralarında kavga etti. Müsabaka öncesinde Atlanta caddelerini adeta abluka altına alan, şarkıları ve meşaleleriyle sokaklarda renkli görüntüler oluşturan binlerce ‘Gaucho’ arasında, gecenin ilerleyen saatlerinde nedeni anlaşılamayan bir gerginlik baş gösterdi. Olayın asıl ilgi çekici tarafı ise kavganın karşı cephesinde tek bir İngiliz taraftarın dahi bulunmamasıydı. Milli takım çatısı altında tek yürek olması beklenen kalabalığın içinden, Arjantin yerel liginin en köklü ve en sert rekabetlerinden birine imza atan San Lorenzo ve Huracan kulüplerinin taraftarları çıktı. Atlanta caddelerinde başlayan sözlü sataşmaların kısa sürede fiziki arbedeye dönüşmesiyle, onlarca taraftar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi.

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YANLIŞ BAYRAĞI YAKTILAR!

Arjantinli taraftarların vukuatı birbirleriyle kavga etmekle sınırlı kalmadı; İngiltere maçı öncesi Buenos Aires’in Escobar bölgesinde toplanan bir grup taraftar, Falkland Savaşı’ndan bilendikleri İngiltere’yi protesto etmek amacıyla bayrak yaktı. Ancak ufak bir hata yaptılar!.. Protesto için yaktıkları bayrak İngiltere değil Birleşik Krallık (Union Jack) bayrağı idi. Bilindiği üzede futbolda İngiltere Millî Takımı beyaz zemin üzerinde kırmızı haç olan Aziz George Haçı bayrağını kullanıyor. Ancak Arjantinliler, İngiltere bayrağı sandıkları mavi, kırmızı ve beyaz renkli Birleşik Krallık bayrağını ateşe verdi.