Dünya Kupası'ndaki Fas maçı sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama! "En büyük hayalimdi"

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Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı Fas olurken Portekiz'de büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Son 16 turunda oynanan İsviçre maçına Portekiz'de yedek başlayan Cristiano Ronaldo, Fas mücadelesine de kulübede başlarken 1-0 geriye düşen Portekiz'de Teknik Direktör Fernando Santos, yıldız futbolcusunu 51. dakikada oyuna sürdü.

Maça girdikten sonra çok istekli olan bir de gol pozisyonunda yararlanamayan Ronaldo, yenilgiye engel olamazken karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçın bitimiyle birlikte gözyaşlarına boğulan ve çok üzgün olduğu gözlenen Ronaldo için ilk açıklama sevgilisi ve kardeşinden geldi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Fernando Santos'a tepki gösterdi. 'Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin.' diyen Georgina şu ifadeleri kullandı:

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"Aynı zamanda dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin dostun. Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden kişi. Dünyanın en iyi oyuncusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin. Seni hak etmeyen birinin yanında duramazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün biz kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız."

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro ise 'Bir adamı öldürdünüz' diyerek Fernando Santos'u istifaya davet etti.

Elma Aveiro, Instagram'da Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafa yorum olarak şunları yazdı:

"Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz. Fernando Santos istifa!"





RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA

Veda sonrası ilk açıklamasını ınstagram hesabından yapan Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları:

"EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAKTI"

'Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Neyse ki Portekiz de dahil olmak üzere uluslararası alanda birçok kupa kazandım. Ülkemizin adını dünyanın zirvesine yazdırmak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu rüya için çok mücadele ettim"

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"NE YAZIK Kİ BU RÜYA GERÇEKLEŞMEDİ"

"16 yıl boyunca Dünya Kupası'nda mücadele ettim, goller attım, her zaman harika oyuncularla birlikte milyonlarca Portekizli tarafından desteklendim. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi."

"ÜLKEME ASLA SIRTIMI DÖNMEDİM"

"Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim."

"HERKES KENDİ DERSİNİ ÇIKARACAKTIR"

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"Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır."