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Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Fransa finalinde Angel Di Maria hüngür hüngür ağladı

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#Dünya Kupası#Angel Di Maria#Arjantin
Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa finalinde Angel Di Maria hüngür hüngür ağladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 18:47

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'de duygusal anlar yaşandı.

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Arjantin ile Fransa, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan maçla Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. 

Arjantin, 23. dakikada Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria'nın ayağından bulduğu gollerle maçta ilk devrede 2-0 öne geçti.

Tangocular'un ikinci golünü kaydeden Angel Di Maria, golün ardından duygusal anlar yaşadı. 

Angel Di Maria, gol sonrası takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşarken gözyaşlarını engel olamadı.

Karşılaşmanın 120 dakikalık bölümü 3-3 biterken seri penaltılarda Fransa'yı 4-2'yle deviren ve şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de büyük sevinç yaşandı.

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Dünya Kupasındaki Arjantin - Fransa finalinde Angel Di Maria hüngür hüngür ağladı

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#Dünya Kupası#Angel Di Maria#Arjantin

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