Dünya Kupası'nda tarih yazan Lionel Messi, Katar'da ölümsüzleştiriliyor

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Arjantin Milli Takımı, kaptanı Lionel Messi önderliğinde 36 yıllık hasrete son verdi. Dünya Kupası'nı kaldırarak görkenli kariyerindeki eksik parçayı da tamamlayan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, kupanın düzenlendiği Katar'da ölümsüztirilecek.

DÜNYA KUPASI'NI SAHA İÇİNDE VE SAHA DIŞINDA REKORLARLA TAMAMLADI

2022 Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı penaltılar sonucu yenerek kazanan Arjantin'in kaptanı ve lideri olan Messi, 7 maçlık serüvenin her mücadelesine damgasını vurdu. Hemen hemen her maçta bir rekora imza atan Messi, Dünya Kupası'nı çok sayıda rekorla tamamladı.

-Dünya Kupalarında en çok maça çıkan oyuncu (26 maç)

-Dünya Kupalarında en çok süre alan futbolcu (2315 dakika)

-Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü futbolcusu (13 gol)

-Dünya Kupalarında en çok kaptan olarak sahaya çıkan oyuncu (19)

-Dünya Kupalarında 10'lu, 20'li ve 30'lu yaşlarda gol atan tek futbolcu

-5 farklı Dünya Kupası'nda asist yapan tek futbolcu

-Dünya Kupası'nın tüm turlarında gol atan ilk futbolcu

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-Tüm sosyal medya mecralarında tarihin en çok beğeni alan paylaşımının sahibi (73+ milyon)

MESSI'NİN KALDIĞI ODA, MÜZE OLUYOR

Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası için 5 yıldızlı otel yerine Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Dünya Kupası'yla sonlanan bu serüvenin ardından üniversite yönetimi, Lionel Messi'nin kaldığı odayı küçük bir müze yapma kararı aldı. Ünlü gazeteci Achraf Ben Ayad, Katar Üniversitesi'nin konuyla ilgili aldığı kararı Twitter'dan duyurdu.

2022 Dünya Kupası'nda turnuvanın oyuncusu olan Lionel Messi, finalin sabahında yatağında kupayla uyandığı bir fotoğraf paylaşmış, bu paylaşım da 53 milyonun üzerinde beğeni almıştı.

ARJANTİN NEDEN ÜNİVERSİTE YURDUNDA KALDI?

Birçok ülke milli takımının Doha çevresindeki 5 yıldızlı otelde kaldığı Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın üniversite kampüsünü tercih etmesi dikkat çekmişti. Turnuva öncesi İngiliz basınına konuşan bir milli takım görevlisi, barbekü partilerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için bu tercihi yaptıklarını söylemişti.

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Messi ve arkadaşlarının konakladığı 90 odalı öğrenci yurdunda yüzme havuzları da bulunuyordu.

Kupa boyunca kampta ev ortamı oluşturmayı planlayan federasyon, Katar'a Arjantin'den özel olarak yaklaşık 1 ton et götürmüştü.