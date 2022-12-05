Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı | Canlı: Brezilya-Güney Kore maçı

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşılaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Brezilya 4-0 Güney Kore

Gol: 7' Vinicius Junior, 13' Neymar (P), 29' Richarlison, 36' L. Paqueta

Gözden Kaçmasın Brezilya - Güney Kore maçından öne çıkan fotoğraflar Haberi görüntüle

Müsabakayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu maçta rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Kim Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Hwang Inbeom, Jae-Sung, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, saat 22.00'de başladı. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.

Brezilya-Güney Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

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BREZİLYA'NIN KADRO TERCİHİ

Sırbistan ve İsviçre'yi gol yemeden geçen Brezilya, Kamerun'a 90+2'de teslim oldu ancak her şeyden önemlisi Alex Sandro, Alex Telles ve Gabriel Jesus'u kaybettiler.

Sakatlığı geçen Neymar ise ilk 11'e dönüyor.

Telles ile Jesus kupayı kapattı; Sandro, Güney Kore karşısında yok.

TD Tite sol bekte, sağ bek orijinli Danilo'yu oynatacak. Sağ bekte Eder Militao'yu izleyeceğiz.

Neymar'ın hücum merkezinde yer alacağı Sambacılarda; Richarlison en ileride, Raphinha ve Vinicius Jr kanatlarda görev yapacak.

Tite'yle birlikte basın toplantısına katılan takımın tecrübeli savunmacısı Thiago Silva; "Güney Kore'yi ciddiye alıyoruz. Zor bir maç olacak. Agresif oyunlarını sınırlandırmalı, onları cesaretlendirmemeliyiz..." dedi.

GÜNEY KORE'NİN İLK 11'İNDE KİMLER OLACAK?

Güney Kore, Portekiz'i 90+1'de Hwang Hee-chan'ın golüyle 2-1 yenerek H Grubu'nu attığı gol farkıyla (Uruguay 2 gol - Güney Kore 4 gol) ikinci sırada bitirip Son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Portekiz maçında sakat olduğu için süre almayan Min-jae Kim; "Brezilya karşısında sahada olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım..." dedi. Asya kaynaklı haber portalları, Kim'in ilk 11'de başlayabileceğini yazıyor.

İlginçtir; Güney Kore'de kaleci ve önündeki dörtlünün tamamı Kim'lerden oluşuyor.

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Kalede Seung-gyu Kim; sağ/sol bekte Moon-hwan Kim ve Jin-su Kim, stoperde Min-jae'nin yanında Young-gwon Kim ter dökecek.

Paulo Bento'nun ekibinde eksik yok; orta alanda "Woo-young Jung & In-beom Hwang" ortaklığı devam edecek.

Hücum merkezindeki Gue-sung Cho'ya kanattan Heung-min Son destek verecek.