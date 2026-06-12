×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dünya Kupası'nda sıra dışı açılış: Tam 3 kırmızı kart!

Güncelleme Tarihi:

#2026 Dünya Kupası#Meksika#Güney Afrika
Dünya Kupasında sıra dışı açılış: Tam 3 kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 00:49

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başlarken Brezilyalı hakem tam 3 kez kırmızı kartına başvurdu.

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ilk maçında Meksika, Mexico City Stadyumu'nda Güney Afrika'yı ağırladı.

Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi Meksika 2-0 kazanırken, hakem tam 3 kez kırmızı kartına başvurdu.

Gözden KaçmasınMeksika 2-0 Güney Afrika (Dünya Kupası açılış maçı özeti)Meksika 2-0 Güney Afrika (Dünya Kupası açılış maçı özeti)Haberi görüntüle

GÜNEY AFRİKA 9 KİŞİ KALDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

49. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Brian Gutierrez, ceza sahasına girmek üzereyken Sphephelo Sithole tarafından düşürülünce hakem Sampaio, Sithole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı.

Dünya Kupasında sıra dışı açılış: Tam 3 kırmızı kart

84. dakikada Themba Zwane gördüğü kartla Güney Afrika'yı 9 kişi bıraktı.

BİR KIRMIZI KART DA MEKSİKA'YA

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında da Meksika'dan Montes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haberin Devamı

SON DÜNYA KUPASI'NDA 4 KIRMIZI KART

Son düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda turnuva boyunca toplam sadece 4 kırmızı kart çıkmıştı. 

2006'DAN SONRA İLK TAKIM 

Güney Afrika, 2006'dan beri bir FIFA Dünya Kupası maçında iki kırmızı kart gören ilk takım oldu. O yıl Portekiz ve Hollanda'nın 16'lı finallerdeki karşılaşmasında her iki takım da iki oyuncusunu kırmızı kartla kaybetmişti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#2026 Dünya Kupası#Meksika#Güney Afrika

BAKMADAN GEÇME!