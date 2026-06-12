Dünya Kupası'nda sıra dışı açılış: Tam 3 kırmızı kart!

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun ilk maçında Meksika, Mexico City Stadyumu'nda Güney Afrika'yı ağırladı.

Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği mücadeleyi ev sahibi Meksika 2-0 kazanırken, hakem tam 3 kez kırmızı kartına başvurdu.

GÜNEY AFRİKA 9 KİŞİ KALDI

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49. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Brian Gutierrez, ceza sahasına girmek üzereyken Sphephelo Sithole tarafından düşürülünce hakem Sampaio, Sithole'ye direkt kırmızı kartını çıkardı ve Güney Afrika 10 kişi kaldı.

84. dakikada Themba Zwane gördüğü kartla Güney Afrika'yı 9 kişi bıraktı.

BİR KIRMIZI KART DA MEKSİKA'YA

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında da Meksika'dan Montes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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SON DÜNYA KUPASI'NDA 4 KIRMIZI KART

Son düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda turnuva boyunca toplam sadece 4 kırmızı kart çıkmıştı.

2006'DAN SONRA İLK TAKIM

Güney Afrika, 2006'dan beri bir FIFA Dünya Kupası maçında iki kırmızı kart gören ilk takım oldu. O yıl Portekiz ve Hollanda'nın 16'lı finallerdeki karşılaşmasında her iki takım da iki oyuncusunu kırmızı kartla kaybetmişti.