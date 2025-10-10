Dünya Kupası’nda ‘mevsimler’ değişiyor! FIFA Başkanı Infantino'dan tarihi çıkış

Haberin Devamı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolda ezber bozan yeni bir hamleye hazırlanıyor. Infantino, “Yaz aylarında Dünya Kupası” geleneğini bitirmeye hazırlanıyor.

FIFA Başkanı’nın hedefi, yıl içinde oynanan turnuvaları kalıcı hale getirmek. Bu da, Katar 2022’nin ardından 2034’te Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın bir kez daha sezon ortasında oynanması anlamına geliyor.

“YAZIN DÜNYA KUPASI OYNANAMAZ”

Roma’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) toplantısında konuşan Infantino, fikrini net bir şekilde dile getirdi:

“Bazı bölgelerde yaz aylarında Dünya Kupası oynamak imkansız. Avrupa’da bile haziran ve temmuzda artık çok sıcak oluyor.”

FIFA takvimi 2030’a kadar tamamen dolu. 2030 yılında, Dünya Kupası’nın 100. yıl kutlanacak ve turnuva Güney Amerika, Avrupa ve Afrika arasında paylaşılacak. Ancak bu yoğunluk, oyuncuların üzerindeki yükü her geçen yıl artırıyor.

FIFPro’nun son raporuna göre birçok futbolcu artık önerilen 28 günlük tatili bile yapamıyor, hazırlık kampları da giderek kısalıyor. 60-70 maçlık sezonlar artık sıradan hale gelmiş durumda. Uzmanlar, bu yoğun temponun oyuncu sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

UEFA İLE SOĞUK SAVAŞ

Infantino’nun bu planı, UEFA ile zaten gergin olan ilişkileri daha da zora sokabilir. Zira her iki kurum da “daha fazla maç = daha fazla gelir” anlayışına sıkı sıkıya bağlı. Ancak bu yarış, futbolun kalitesini ve oyuncuların fiziksel kapasitesini tehdit ediyor. Uzmanlar, “futbolda aşırı doygunluk” tehlikesine dikkat çekiyor.

İTALYA-İSRAİL MAÇI İÇİN MESAJ

Infantino, İtalya ile İsrail arasında Udine’de oynanacak maç öncesinde yaşanan gerginliklere de değindi:

“Barış anlaşması harika bir haber. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor.” dedi.

Ayrıca Avrupa’daki kulüplerin ülke dışı maç planlarına da mesafeli yaklaştı. Milan ile Como’nun Avustralya’nın Perth kentinde oynayacağı maç hakkında,

“Ulusal, kıtasal ve küresel düzeyde bir yapı var. Eğer bunu bozarsak, büyük risk alırız.” ifadelerini kullandı.

EURO 2032 İÇİN UYARI: İTALYA, DÜNYANIN EN STATLARINA SAHİP OLMALI

İtalya’nın ev sahipliği yapacağı Euro 2032 hakkında da konuşan Infantino, “İtalya bu işi başaracak. Milano’da önemli bir karar alındı, Roma Belediye Başkanı da yeni stat için son aşamada. İtalya, dünyanın en iyi statlarına sahip olmalı.” dedi.