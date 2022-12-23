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Dünya Kupası'nda Meksika ile tarihe geçen Ochoa'dan sürpriz transfer

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#Transfer#Ochoa#Salernitana
Dünya Kupasında Meksika ile tarihe geçen Ochoadan sürpriz transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 13:03

Meksika ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele ederek 5 farklı Dünya Kupası'nda oynayan futboclular arasına giren 37 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa, İtalya Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oldu.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Meksika ile mücadele eden ve 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasına giren Guillermo Ochoa sürpriz bir transfere imza attı.

Avrupa'da daha önce Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege gibi kulüplerde oynayan, 2019 yılından bu yana Meksika ekibi America'da forma giyen 37 yaşındaki Ochoa, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı.

Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Ochoa, kariyerinde ilk kez Serie A'da mücadele edecek.

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#Transfer#Ochoa#Salernitana

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