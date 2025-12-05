Dünya Kupası'nda kura heyecanı!

Haberin Devamı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün yapılacak. Play-off’ta mücadele edecek A Milli Takımımız’ın da Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de ABD’nin başkenti Washington’da TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek kurada belli olacak. Organizasyon için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satılırken maçların oynanacağı statlar ve başlama saatleri yarın duyurulacak.

GİDERSEK 4. TORBADAYIZ

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası’na şimdiye kadar 42 ülke katılmayı garantiledi. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası playoff etabından gelecek.

Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen Türkiye tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta rakibini elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Milliler play-off’u geçmesi durumunda Dünya Kupası’nda 4.torbada yer alacak.

DEVLER ÇARPIŞMAYACAK

Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD, 1. torbada yer alırken kalan 39 ülke, ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan 4 torbaya yerleştirildi. FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki İspanya ve 2. Arjantin ile 3. Fransa ve 4. İngiltere’nin finalden önce karşılaşmaması sağlanacak. 16 takımla temsil edilen UEFA hariç hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunacak.

1. TORBA: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2. TORBA: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3. TORBA: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

4. TORBA: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (TÜRKIYE-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası PlayOff Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

EFSANELER VE TRUMP DA KURADA

Dünya Kupası kura çekimine NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) efsanesi Tom Brady, MLB (Amerika Ulusal Beyzbol Ligi) süperstarı Aaron Judge, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) efsanesi Shaquille O’Neal, NHL (Ulusal Hokey Ligi) harikası Wayne Gretzky ve İngiliz eski yıldız Rio Ferdinand da katılacak. Beyaz Saray da FIFA’nın ‘Barış Ödülü’ adlı yeni bir ödül vereceğini bu sebeple Başkan Trump’ın da törende olacağını doğruladı