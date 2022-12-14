Canlı Anlatım: Fransa Fas maçı (Dünya Kupası yarı final)

Haberin Devamı

Fransa ile Fas, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fransa: 1

Fas: 0

Goller: 5' Theo Hernandez

İLK 11'LER

Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Théo Hernandez; Tchouaméni, Fofana; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal.

KAZANAN TAKIM FİNAL BİLETİ ALACAK

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan Fransa-Fas maçı TRT 1'den naklen ekranlara geliyor..

Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği dev müsabakanın canlı takibi haberimizde olacak.

FRANSA YARI FİNALE NASIL GELDİ?

D Grubu'nu 6 puanla lider bitirip Son 16'da Polonya, çeyrek finalde İngiltere'yi kupa dışına iten Fransa'da "hastalık kabusu" baş gösterdi.

FRANSA'NIN KADRO TERCİHİ

Haberin Devamı

Savunmadan Dayot Upamecano, orta alandan Adrien Rabiot son çalışmada takımla birlikte değildi.

İki oyuncunun da boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle gruptan ayrı salon çalışması gerçekleştirdiği, durumlarının maç saati netlik kazanacağı belirtildi.

Upamecano yetişmezse Raphael Varane'nin savunma partneri Ibrahima Konate olacak. Rabiot ilk 11'de olmazsa yerine Youssouf Fofana'yı izleyeceğiz. Hafta başında antrenman kaçıran Aurelien Tchouameni ise hazır durumda.

Orta alan ikilisi muhtemelen "Fofana & Tchouameni" şeklinde oluşacak.

Hücumda değişiklik yok... Sol kanatta Kylian Mbappe, tersinde Ousmane Dembele, orta alan ile hücum bağlantısında Antoine Griezmann ve en ileride Olivier Giroud boy gösterecek.

FAS'IN DÜNYA KUPASI RÜYASI

Dünya Kupası tarihinde Afrika'dan ilk kez bir takım yarı finalde boy gösterecek ve bu takım Fas!

Katar'da oynadıkları 5 maçta kalelerinde sadece 1 gol gördüler, o golü de kendi kalesine Nayef Aguerd (Kanada maçı) attı.