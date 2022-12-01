Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Meksika'da Gerardo Martino ile yollar ayrıldı

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2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 yenmesine rağmen averajla Polonya'nın gerisinde kalan Meksika'da büyük şok yaşanıyor. 1978 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez turnuvaya gruplarda veda eden Meksika'da teknik direktör Gerardo Martino faturayı kendisine kesti.

Suudi Arabistan maçının ardından konuşan 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam; "Yaşanan bu hayal kırıklığı ve hüsranın ilk sorumlusu benim. Bu büyük başarısızlığın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Hakem son düdüğü çalar çalmaz sözleşmem sona erdi." dedi.

Martino'nun sözleşmesi de Dünya Kupası ile birlikte sona eriyordu.

2019'dan bu yana Meksika'nın başında olan Tata lakaplı Gerardo Martino bir dönem Arjantin'i de çalıştırmıştı.