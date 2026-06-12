Dünya Kupası'nda gözler Arda Güler'de: 'Mourinho sevinçten ellerini ovuşturuyor!'

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Real Madrid'de kupasız kapatılan ve hayal kırıklığıyla tamamlanan 2025-26 sezonunun tek tesellisi milli futbolcu Arda Güler'in sergilediği olmuştu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, forma giydiği 51 resmi maçta 20 gole doğrudan katkı (6 gol - 14 asist) sağlayarak beklentilerin çok üstünde bir performans sergiledi.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa'yla yolların ayrıldığı Eflatun-beyazlılarda takımın başına 13 yıl aradan sonra Jose Mourinho getirildi.

Portekizli teknik adamın Arda Güler'e bakış açısını, İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi AS'ın yazarı Carlos Forjanes kaleme aldı. İşte o yazı...

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"DÜNYA KUPASI ARDA GÜLER İÇİN EN BÜYÜK SAHNE PERFORMANSI OLACAK"

"Dünya Kupası artık Arda Güler için bir vitrin olmaktan çok, en büyük sahne performansını gerçekleştireceği bir platform haline geldi. Real Madrid'de halâ tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmak için mücadele eden Arda, Türkiye A Milli Takımı'nda ise daha büyük bir role sahip. Bayrak! Bu büyük sorumluluk pazar günü Avustralya'ya karşı oynanacak Dünya Kupası'ndaki ilk maçtan itibaren kendisini daha da hissettirecek. Türkiye, ABD ve Paraguay ile de mücadele etmek zorunda kalacağı zorlu bir grupta yer alıyor."

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"MOURINHO, ARDA'YA ESKİDEN BERİ HAYRANLIK BESLİYOR"

Dünya Kupası'nın bazı sonuçları olacak. Çünkü bu turnuvayı yakından takip edenlerden biri de Jose Mourinho olacak. Portekizli teknik adam, Arda'yı nasıl daha etkili ve efektif hale getirebileceğini düşünüyor. Yeteneği hakkında ikna edilmesine gerek yok, çünkü ona eskiden beri hayranlık besliyor. Arda, Real Madrid'de forma giyemediği bir dönemde Mourinho onu Fenerbahçe'ye dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı."

"ARDA GÜLER, KURULACAK YENİ ORTA SAHA HATTININ LİDERİ OLACAK"

"Ancak şimdi şartlar çok farklı. Bernardo Silva'nın transferini tamamlaya hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler'in yeteneği, son iki sezonda yaratıcılıktan yoksun kalan orta saha için kilit önem taşıyor. Eflatun-beyazlı kulüp bu sorunu gidermek için Mourinho'nun isteği doğrultusunda orta sahaya iki transfer planlıyor. Arda Güler, bu yeni orta saha hattının lideri olacak."

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"TÜRKİYE İLE BAŞARDIKLARI EMSALSİZ"

"Dünya Kupası genellikle yıldızlar söz konusu olduğunda iyiyi, kötüden ayırır. 2026 Dünya Kupası, Arda'nın yeteneklerini sergileyebileceği ilk Dünya Kupası olacak. Tutkulu bir ulusun umutlarını omuzlarında taşıyor.

Türkiye ile başardıkları emsalsiz. Sadece 21 yaş, 3 ay ve 15 günlükken 30 milli maça ulaşması, diğer tüm Türk futbol dehalarını geride bıraktı. Hakan Çalhanoğlu 30. maçına ulaştığında 23 yaşındaydı, Caner Erkin 30. maçına 25 yaşında çıktı, Real Madrid'in eski oyuncusu Nuri Şahin de bu sayıya ancak 23 yaşında ulaşabilmişti."

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"MOURINHO SEVİNÇTEN ELLERİNİ OVUŞTURUYOR"

"Arda Güler sahadaki gelişimine paralel olarak ilerleyen, erken olgunluk belirtileri de gösteriyor. Şu anda piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor ancak iyi bir Dünya Kupası performansı, "en pahalı oyuncular" kulübüne katılmak için bir sıçrama tahtası olacaktır. Mourinho şimdiden sevinçten ellerini ovuşturuyor."