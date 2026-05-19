Dünya Kupası’nda geri sayım başladı, fırtına dinmiyor: Korku büyüyor! Arda Güler, Kenan Yıldız, Yamal ve daha fazlası… ‘Futbolun ruhunu değiştirdi’

2026 FIFA Dünya Kupası daha başlamadan dünya spor gündeminin merkezine yerleşti. 11 Haziran’da Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış karşılaşması öncesinde milyonlarca futbolsever geri sayıma başlarken, sahadaki rekabetten çok turnuvanın etrafında büyüyen tartışmalar ve belirsizlikler konuşuluyor.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek bu büyük organizasyonun gölgesinde şimdiden beş ayrı başlık öne çıkmış durumda. Her biri kendi etkisini ayrı bir düzeyde hissettirirken, turnuvanın atmosferini şimdiden şekillendirmeye başladı. Tüm bu tablo içinde Dünya Kupası, klasik bir futbol turnuvasından çok daha fazlasına dönüşüyor gibi görünüyor. İşte detaylar…







1- REKOR SEVİYEDEKİ BİLET FİYATLARI TEPKİ ÇEKİYOR



2026 FIFA Dünya Kupası’nın en büyük tartışma konularından biri kuşkusuz bilet fiyatları. Özellikle ABD’de oynanacak maçların fiyatları birçok taraftar için erişilemez seviyelere ulaştı. 12 Haziran’da ABD ile Paraguay arasında oynanacak maçın en ucuz biletleri 1000 doların üzerine çıkarken, final müsabakası için satışa sunulan bazı VIP biletlerin fiyatı 32 bin doları aştı.



Yeniden satış platformlarında ise rakamlar çok daha çarpıcı hale geldi.FIFA’nın resmî yeniden satış sistemi üzerinden bazı biletlerin yüz binlerce dolardan satışa çıkarıldığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada fiyatları eleştirerek, “Dürüst olmak gerekirse ben de bu fiyatlara bilet almazdım” ifadelerini kullandı.



FIFA ise fiyat politikasını savunmaya devam ediyor. Kurum, her maç için sınırlı sayıda düşük maliyetli biletin satışa çıkarıldığını ve gelirlerin futbolun gelişimine aktarıldığını belirtiyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kaliforniya’daki Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda yaptığı açıklamada, organizasyonun dünyanın en büyük eğlence etkinliklerinden biri olduğunu belirterek “Piyasa şartlarına uygun hareket etmek zorundayız” dedi.



Ancak yalnızca maç biletleri değil; uçak bileti, konaklama, şehir içi ulaşım ve diğer seyahat giderleri de turnuvaya katılmayı birçok taraftar için neredeyse imkânsız hale getiriyor. Özellikle New York, Los Angeles ve Miami gibi şehirlerde otel fiyatlarının birkaç kat arttığı da dikkat çekiyor.





‘DÜNYA KUPASI ARTIK HALKIN ULAŞMAKTA ZORLANDIĞI BİR ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ’

2- İRAN KRİZİ DÜNYA KUPASI’NIN GÜNDEMİNDE



‘FUTBOL SİYASETTEN BAĞIMSIZDIR SÖYLEMİNİN ARTIK PEK GEÇERLİLİĞİ KALMADI’

3- ABD’DEKİ GÜVENLİK KAYGILARI TURNUVANIN ÖNÜNE GEÇİYOR



4- DÜNYA KUPASI’NDA İLK KEZ SAHNE ALACAK TAKIMLAR

‘ÜRDÜN, ÖZEBEKİSTAN VE İRAN TURNUVAYA RENK KATABİLİR’

5- TURNUVAYA DAMGA VURMASI MUHTEMEL YILDIZLAR

Peki, bu turnuvada hangisi isimler ön plana çıkabilir? Semih Sezerli, 6 yetenekli isme dikkat çekti:

MİLLİ TAKIM NELER YAPABİLİR?

FORMAT NASIL İŞLEYECEK? 2026 Dünya Kupası, dört yıl önce Katar’da düzenlenen turnuvadaki 32 takımdan farklı olarak 48 ülkenin katılımıyla bugüne kadarki en geniş katılımlı organizasyon olacak. Üç ülkede 16 stadyumda toplam 104 maç oynanacak. Turnuva, 11’i ABD'de, üçü Meksika’da ve ikisi Kanada’da olmak üzere 16 şehirde gerçekleştirilecek. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak turnuva, 39 gün sürecek ve bu da Dünya Kupası tarihinin en uzun organizasyonu olacak.

Uzun yıllar pek çok kulübün akademisinde görev yapmış deneyimli teknik sorumlu ve spor yorumcusu Semih Sezerli,dedi.Burada temel meselenin sadece pahalı bilet olmadığını söyleyen Sezerli, “Futbolun aidiyet duygusu yavaş yavaş ulaşılmaz noktaya evriliyor. Dünya Kupası dediğiniz organizasyon, yıllarca işçinin, öğrencinin, mahallenin, farklı kültürlerin aynı tribünde buluştuğu bir sahneydi. Ama fiyatlar astronomik seviyelere çıktığında, tribün profili doğal olarak değişiyor. Bu da atmosferi, tutkuyu ve oyunun ruhunu ciddi şekilde etkiler” şeklinde konuştu.“FIFA açısından bakınca temelde maddi bir durum ortaya çıkıyor” diyen Sezerli, “Ne yazık ki futbol turnuvasından çok, dev bir ticaret platformu olma yolunda ilerliyor. Sponsorluk gelirleri, VIP deneyimleri, turizm ekonomisi derken fiyat politikası da buna göre şekilleniyor. Ticari açıdan anlaşılabilir belki ama futbolun duygusal tarafıyla ciddi bir çatışma yaratıyor.ifadelerini kullandı.Turnuva öncesinde dikkat çeken bir diğer başlık İran’ın Dünya Kupası’na katılımı oldu. İran ile ABD arasındaki siyasi gerilim nedeniyle takımın ABD’de maç oynayıp oynayamayacağı uzun süre tartışıldı. İran’daki çatışma ortamı ve diplomatik krizlerin ardından bazı çevreler, İran Milli Takımı’nın güvenlik nedeniyle turnuvaya katılamayabileceğini öne sürdü. Özellikle ABD’deki maçların güvenliğine ilişkin yapılan açıklamalar tartışmaları daha da büyüttü.Donald Trump’ın, İran takımının ABD’de oynamasınınsöylemesi sonrası İran Futbol Federasyonu’nun FIFA ile temas kurduğu ortaya çıktı. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, bazı karşılaşmaların Meksika’ya taşınması ihtimalini gündeme getirdi.Bu süreçte İran’ın turnuvadan çıkarılması halinde yerine hangi ülkenin katılacağına dair çeşitli senaryolar da konuşuldu. Özellikle elemeleri geçemeyen İtalya’nın turnuvaya davet edilmesi önerisi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.Ancak son gelişmeler İran’ın turnuvaya katılacağını gösteriyor. İran hükümeti geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada takımın Dünya Kupası’naiçin hazırlandığını duyurdu. FIFA Başkanı Infantino da İran’ın organizasyonda yer alacağından emin olduğunu söyledi.İran, grup aşamasında Yeni Zelanda, Mısır ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Takımın iki maçı Los Angeles’ta, biri ise Seattle’da oynanacak. Öte yandan olası bir senaryoda ABD ile İran’ın son 32 turunda karşılaşma ihtimali de dikkat çekiyor. Böyle bir eşleşmenin yalnızca sportif değil siyasi açıdan da büyük yankı uyandırabileceği değerlendiriliyor.“FIFA yıllardır ‘futbol siyasetten bağımsızdır’ söylemini korumaya çalışsa da pratikte bunun karşılığı pek kalmadı” diyen Semih Sezerli, şöyle devam etti:-- İran etrafındaki tartışmalar aslında sadece futbol meselesi değil. Güvenlik kaygıları, diplomatik hassasiyetler, taraftar protestoları ve politik semboller doğal olarak turnuvanın önüne geçebilir. Böyle olunca da organizasyonun tamamen sportif bir atmosferde kalması zorlaşıyor. Burada FIFA’nın en çok eleştirildiği nokta ise tutarsızlık. Çünkü bazı siyasi meselelerde çok sert refleks gösterirken, bazı konularda daha sessiz veya temkinli kalabiliyor. Bu dasorusunu doğuruyor.-- Küresel bir organizasyonda en büyük ihtiyaç güven ve şeffaflık. FIFA bazen krizleri yönetmek yerine erteleyen bir görüntü verebiliyor. Bu sebeple, doğru yönetip yönetmediği noktasında FIFA’nın çelişkili tavrı beni de düşündürüyor.2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinde yaşanan siyasi gelişmeler ve güvenlik sorunları da organizasyon öncesinde önemli tartışma başlıklarından biri oldu. ABD’de son dönemde artan ICE baskınları ve göçmen politikaları nedeniyle birçok taraftar turnuvaya gitme konusunda tereddüt yaşıyor. Özellikle ABD yönetiminin ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarını inceleme planları uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.Trump yönetiminin seyahat yasakları da Dünya Kupası’nı doğrudan etkileyen konular arasında yer alıyor. İran ve Haiti vatandaşlarına yönelik tam yasakların yanı sıra Senegal ve Fildişi Sahili gibi bazı ülkelere kısmi kısıtlamalar uygulanması eleştiriliyor.Her ne kadar oyuncular, teknik ekipler ve resmî delegasyonların ülkeye girişine izin verilecek olsa da, taraftarların yaşadığı belirsizlik büyük tartışma yaratıyor. Meksika’daki güvenlik sorunları da FIFA’nın yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Özellikle Guadalajara bölgesinde kartellere yönelik operasyonlar sonrası yaşanan şiddet olayları dikkat çekiyor.ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin 'Meksika’nın en güçlü suç örgütlerinden biri' olarak tanımladığı Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne yönelik operasyon sonrası bölgede yaşanan çatışmalar güvenlik kaygılarını artırdı. Mexico City’de bulunan ve açılış maçına ev sahipliği yapacak Estadio Banorte çevresinde düzenlenen protestolar da turnuva öncesi tansiyonu yükseltti. Göstericiler; su kıtlığı, kayıp vakaları ve konut krizine dikkat çekerek hükümeti eleştirdi.FIFA ve ev sahibi ülkeler ise güvenlik konusunda kapsamlı önlemler alınacağını belirtiyor. Yetkililer, turnuvanın sorunsuz şekilde düzenlenmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade ediyor.Tüm tartışmalara rağmen futbolseverlerin heyecanla beklediği birçok sportif hikâye de bulunuyor. Bunların başında ise Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele edecek ülkeler geliyor. 2026 Dünya Kupası’nın 48 takıma çıkarılmasıyla birlikte Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.Ürdün özellikle son yıllardaki yükselişiyle dikkat çekiyor. 2023 Asya Kupası’nda finale kadar yükselen takım, grup aşamasında son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşacak. Bu eşleşme, futbolseverlere Lionel Messi ile Ürdünlü oyuncuların karşı karşıya geleceği tarihi bir mücadele izleme fırsatı sunacak.Özbekistan ise Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz ile aynı gruba düştü. Takımın teknik direktörlüğünü ise 2006 Dünya Kupası şampiyonu eski İtalyan savunmacı Fabio Cannavaro yapıyor. Afrika temsilcisi Yeşil Burun Adaları da turnuvanın dikkat çeken hikâyelerinden biri olmaya aday. Elemelerde oldukça başarılı bir performans sergileyen takım, grup aşamasında İspanya ile karşılaşacak.Karayip ülkesi Curaçao ise sadece 156 bin nüfusuyla Dünya Kupası tarihinin finallere katılan en küçük ülkelerinden biri olmayı başardı. Takımın Almanya gibi devlerle oynayacağı maçlar şimdiden büyük merak konusu.“Yeşil Burun Adaları ve Curaçao’nun hızlı bir şekilde turnuvaya veda edeceklerini, gruptan çıkamayacaklarını düşünüyorum” diyen Semih Sezerli,dedi.İspanya ve Fransa’nın favori olduğunu söyleyen Semih Sezerli,dedi.Bu yaşta oyuna hükmetme cesareti inanılmaz. Büyük turnuvada parlayabilecek profile sahip.Tempoyu ve oyunun ritmini değiştirebilen modern bir yaratıcı oyuncu.Dar alandaki yeteneğiyle turnuvanın en özel oyuncularından biri olabilir.Brezilya’nın yeni jenerasyondaki en büyük heyecanlarından biri.Eğer fiziksel devamlılık ve doğru rolü bulursa, büyük sahnede çok konuşulabilecek bir oyuncu profili taşıyor. Çünkü büyük turnuvalar bazen tek bir özel anla yıldız çıkarır.Çok iyi bir sezon geçirdi ve İtalya’da en çok tehdit yaratan oyuncu oldu. Artık star klasmanına yaklaşmış durumda. Takımımızda önceden misafir gibiydi, artık ev sahibi rolüne büründü. Takımımızın performansıyla da eş değer olarak Kenan’ın sürpriz performansını izleyebiliriz.Türkiye’nin bu turnuvada insanların ‘acaba sürpriz yapar mı?’ diye bakacağı ekiplerden biri olacağını söyleyen Semih Sezerli,dedi ve ekledi:“Çünkü biz futbol ülkesi olarak bazen taktikten önce duygu üretiriz. O duygu doğru anda oluşursa, rakipler için çok zor bir takım haline gelebiliriz. Az ama öz katılan bir ekibiz. 24 yıl sonra katılıyor olmamız hem havalı hem de şüpheli bir gelişme. Gruba gelirsek; ABD fizik gücü ve atletizmi ile , Avustralya savunma disiplini ile, Paraguay ise çabukluğu ve dinamizmiyle ön plana çıkan bir ekip. Teknik beceri olarak hepsinin önündeyiz. Benim A Milli Takımı’mızdan beklentim Çeyrek Final etabı.