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2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final için geri sayıma geçilirken Okan Karacan ve Ali Naci Küçük, Spor Arena YouTube kanalında yayınlanan 'Net Ofsayt' isimli programın yeni bölümünde gündemi değerlendirdi.

Önceki bölümlerden farklı olarak canlı yayınlanan programda Okay Karacan ve Ali Naci Küçük, Dünya Kupası finalini, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki son durumu. Jorge Jesus'un Brezilya'nın başına geçme ihtimalini konuştu.

ALİ NACİ KÜÇÜK: FAVORİM BREZİLYA VE FRANSA'YDI, FRANSA KAZANIR

Turnuva öncesi favorilerim Brezliya ve Fransa'ydı. Arjantin'den bu çıkışı beklemiyordum ama ilk maçtan sonra ayaklar yere basa basa ilerlediler. Messi için oynuyorlar. Fransa daha komple bir takım. Ben Ben Mbappe'ciyim. Mbappe ve Fransa kazanır diyorum.

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OKAY KARACAN: FRANSA EN BÜYÜK FUTBOL ÜLKESİ OLDUĞUNU KANITLADI AMA GÖNLÜK MESSI'DEN YANA

Messi kazanırsa dünya rahatlayacak. Herkes bunu konuşuyor. Final maçında Messi'nin ya sevinç ya da üzüntü gözyaşlarını göreceğiz. Kim alırsa üzüleceğim. Fransa'nın üst üste işini Arjantin bozabilir. Fransa, dünyanın en büyük futbol ülkesi olduğunu kanıtladı. Fas'ın başarısında da bunun payı var. Gönlüm artık Messi'nin kupayı almasından yana.

"YENİLGİYİ SAISS'E BAĞLIYORUM! 3-4 HAFTA OLMAZ, BEŞİKTAŞ TRANSFER BAKMALI"

Okay Karacan: Dünkü maçta Fas'ın yenilgisini Saiss'a bağlıyorum. Sakatlıkta başka bir çözüm bulunmalıydı.Saiss herhalde 3-4 hafta oynayamaz. Beşiktaş oraya transfer yapmalı. Weghorst iyi bir performansla geri dönüyor. Transfer dönemi nasıl geçecek merak ediyorum.

Ali Naci Küçük: Galatasaray'da benzer bir sakatlık krizi Semih Kaya ve Ozan Kabak'ın çıkmasını sağlamıştı.

"FRANSA FİNALDE TOPU ARJANTİN'E VERİRSE..."

Fransa, Arjantin karşısında topu verelim lüksünde olmayacaktır. Topu Arjantin'e verirseniz ağlardan çıkarırsınız. Acayip bir heyecan bizi bekliyor. Türkiye olarak biz neler çıkardık bilmiyorum. Fas'ın yaptıklarını biz yapamayız... Dün Fas'ın oynadığı oyuna bizim Milli Takım ayak uyduramazdı. Bizi kevgire çevirirlerdi. Biz yapamıyoruz bunu. Tek tek bakınca iyi duruyor ama bir arada olamıyoruz.

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ARJANTİN - HOLLANDA GERGİNLİĞİ

Okay Karacan'ın Arjantin - Hollanda maçında yaşanan gerginlikle ilgili görüşleri:

Messi'yi yıllardır etliye sütlüye karışmayan adam diye gördük. İlk kez bu turnuvada bir komutan gibi görüyoruz. Arjantin-Hollanda gerginliği daha basın toplantısında başlamıştı. Bu iki ülke Dünya Kupası'nda ne zaman oynasalar gerginlik olmuş. Benim dikkatimi çeken Messi'nin Van Gaal'e hareket yapması ve maç sonunda Weghorst'a yükselmesi. Arjantinlilerin Hollandalıları daha fazla gerdiğini düşünüyorum.

Benim kızdığım tek nokta var: Artık penaltılar bitmiş, kazanmışsınız. Dönüp de rakibe karşı gırgır şamata yapmayın...

Pele de Maradona olamaz, Messi de Maradona olamaz. Onun yeri doldurulamaz ama yine de Messi bu kupanın yıldızı oldu.

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GALATASARAY'IN TRANSFER YAPACAĞI MEVKİLER

Ali Naci Küçük, Galatasaray'da transfer gündemi ve Antalya kampına ilişkin bilgiler verdi.

Galatasaray transfer yapacak. Dün Erden Timur da altını çizdi. 'Risk alamayız, kusursuz bir kadro kurmalıyız. Zorlu bir yarıştayız' dedi. Stoper, forvet ve defansif orta saha alınması planlanıyor.

NELSSON GİTMEYECEKTİR

Nelsson'a talipler var. Erden Timur kendisiyle kampta görüştü. Onu kaybetmenin risk olacağı düşünülüyor. Olumlu bir görüşme geçti, yollanmayacaktır. Samet de büyük ihtimalle Fenerbahçe ile söz kesti. Nelsson gönderilmeyecektir. Nelsson sezon başında Marcao gibi 'Oynamam, gitmek istiyorum' yapmadı. Bu yüzden 300 bin euro zam yapıldı. Astronomik bir teklif olmadığı sürece takımdan ayrılmayacaktır.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KAPTANLIK VERİLMESİ

Galatasaray kaptanlık hamlesiyle Kerem'i kazanmaya çalışıyor. Bağlar zaten kuvvetli. Yunus ile birlikte Kerem'le de sözleşme imzalanması planlanıyor. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Kerem bugün 'Transfer haberlerini ben bilmiyorum, siz yazıyorsunuz.' dedi ama menajeri 'Napoli ilgileniyor' diye konuştu. Sözün özü Galatasaray kaptanlık hamlesiyle Kerem'i kazanmaya çalışıyor.

ANTALYA KAMPINDA GENÇ OYUNCULAR YÜKSELİŞTE

Takıma geç katılan oyuncular Okan hocayı endişelendiriyor. Takımın iskeleti yoktu uzun süredir ama Baran Aksaka, Efe Akman gibi genç oyuncuların çıkışı Okan Buruk'u mutlu etmiş durumda. Daha çok süre alacaklardır.

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Barış Alper kampı iyi geçirdi, Gol de attı. Icardi ve Gomis olmazsa Barış Alper'i forvette düşünebilir Okan hoca. Galatasaray'ın eksiklerin dönüşüyle Fenerbahçe maçına kadar Başakşehir maçındaki halini bulacağını düşünüyorum.

BREZİLYA'DA JORGE JESUS SESLERİ

Okay Karacan, Jorge Jesus'un Brezilya'nın teknik direktör adaylarından olduğu yönündeki haberleri yorumladı.

Jesus'la kontrat uzatmak isterken Brezilya tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oldu Ali Koç ve Fenerbahçe. İşleri gerçekten zor. Brezilya istediği teknik adamı alır çünkü. Brezilya'nın Jesus'a 'hemen' ihtiyacı yok. Ben çok karamsar değilim bu konuda. Jesus gitmez. Gidecekse 2026'da Dünya Kupası'nı kaldırmak için gitmeli. Jesus diyoruz ama Ancelotti ismi de geçiyor.

Jesus'u Brezilya'ya götürecek olan Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra şampiyon yaparken oynattığı oyun, parlattığı yıldızlar olacaktır. Bunu yapmadan 'Hadi ben gidiyorum' demesinin ihtimali çok düşük.

"FENERBAHÇE FORVET ALMALI"

Okay Karacan: Fenerbahçe'nin bence bir forvete ihtiyacı var. Valencia'nın son durumunu bilemiyorum.

"JESUS, ARDA GÜLER'İ MESSI GİBİ KULLANABİLİR"

Okay Karacan: Bu Dünya Kupası'nda meselenin nereye evrildiğini görmüştür Jesus. Arjantin'in Messi'li oyun geçişlerini Arda Güler'i kullanarak sistemin içine atabilir. Arda Güler'i Messi ile kıyaslamıyorum ama dünyara artık oyunlar benzer hale geldi. Farkı yaratan yıldızlar. Messi'nin yaptığını Fenerbahçe'de Arda Güler de yapabilir. Jesus'un dönüşte yine kendisinden çok söz ettireceğini düşünüyorum.

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