Dünya Kupası'nda final heyecanı... Arjantin Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Dünya Kupası finali, milyarlarca insanın yakın takibinde olacak. Arjantin ve Fransa'nın kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın sonunda bir ülke, Dünya Kupası'nı evine götürmenin mutluluğunu yaşayacak. Her iki ülkenin de ikişer kez şampiyonluk elde ettiği turnuvada son şampiyon Fransa, kupaya bir kez daha sahip olarak bu seriyi devam ettirmenin yollarını arayacak. Peki, Arjantin Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylı istatistikler

ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası finali kapsamında oynanacak olan Arjantin Fransa maçı, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

Arjantin, C Grubu’nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya’yı 1-0’lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda’yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan’ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

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Fransa ise, D Grubu’nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1, yarı finalde ise Fas’ı 2-0’la geçerek Arjantin’in finaldeki rakibi oldu.

MESSI’NİN DÜNYA KUPASI’NDA SON MAÇI

Bugün oynanacak olan Dünya Kupası finali, 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Bugünkü karşılaşma, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı olacak. 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Lionel Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Lionel Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası’nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak isteyecek.

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FRANSA ÜST ÜSTE 2’NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Fransa, Arjantin’i de yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018 yılında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Horozlar, bugün şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3’üncü takım olacak. Daha önce 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya üst üste Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

ALTIN AYAKKABI İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu. Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri. Bugün oynanacak olan karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5’er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyor. Messi ve Mbappe’yi takip eden isimler 4’er gol ile Olivier Giroud ve Julian Alvarez. Öte yandan final karşılaşmasını Arjantin’in kazanması halinde Lionel Messi’nin; Fransa’nın kazanması durumunda ise Kylian Mbappe’nin turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanması bekleniyor.

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ARJANTİN'DE SON DURUM

Katar'daki serüveni Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, tarihe geçen o yenilgi sonrası her maç üzerine koyarak ilerledi ve adını söke söke finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Hollanda'yı penaltılarla, yarı finalde Hırvatistan'ı 90 dakika sonunda yenip yıllarca unutulmayacak bir finale çıkmaya hazırlar... Rakip Fransa!

Sol bek Marcos Acuna ve sağ bek Gonzalo Montiel'in cezaları tamamlandı.

Hollanda maçının son bölümünde süre alıp Hırvatistan karşılaşmasında yedek kulübesinden çıkmayan Angel Di Maria da sakatlığını tamamen atlattı; hazır durumda.

TD Lionel Scaloni, Hırvatlara karşı iyi iş çıkaran Nahuel Molina ve Nicolas Tagliafico ile devam mı edecek? Yoksa en azından Acuna'yı sol beke monte mi edecek? Maç saati öğreneceğiz...

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Hırvatistan maçında Lionel Messi'yi hücumda rahatlatan "orta sahaya +1 oyuncu" taktiği devam edecektir.

Di Maria kenarda beklemeye devam eder; Leandro Paredes'i, "Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister & Enzo Fernandez" ile birlikte orta alanda izleriz. Messi'nin hücum partneri bir kez daha Julian Alvarez olur.

FRANSA'DA SON DURUM



D Grubu'nu zirvede tamamladıktan sonra finale gelene kadar Polonya, İngiltere ve Fas engellerini aşan Fransa; yarı final öncesi patlak veren soğuk algınlığı furyasını atlattı ancak şimdi de "9 numara" kriziyle uğraşıyor.

TD Didier Deschamps için kötü haber: Fas'la oynadıkları yarı final maçının içerisinde bir pozisyonda dizini çime sert bir şekilde sokan ve 65'te kenara gelen Olivier Giroud, final öncesi son antrenmanda aynı bölgede yaşadığı problem nedeniyle zor anlar yaşadı.

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İyi haber: Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Raphael Varane ve Ibrahima Konate hastalıklarını; Theo Hernandez ve Aurelien Tchouameni ufak tefek sakatlıklarını atlatıp takıma döndü.

Stoperde "Upamecano & Varane", orta alanda "Rabiot & Tchouameni" ortaklıkları kaldığı yerden devam edebilecek.

Giroud yetişmezse Kylian Mbappe hücum merkezine geçecek, kanatta Marcus Thuram veya Randal Kolo Muani izleyeceğiz.

Sağ bekte Jules Kounde, hücumla orta alan arasındaki "tampon" bölgede Antoine Griezmann ter dökecek.

MESSi Mi, MBAPPE Mi?

Dünya Kupası’nda 2’şer şampiyonlukları bulunan iki takımdan Fransa 3, Arjantin 6. kez final mücadelesine çıkacak. İlk kez 1998’de Brezilya’yı 3-0 yenip şampiyon olan Horozlar, 2006’da İtalya’ya penaltılarla kaybetti, 2018’de Hırvatistan’ı 4-2 mağlup edip bir kez de daha zirveye çıktı. 1930, 1990 ve 2014 finallerini kaybeden Tangocular ise, 1978’de Hollanda’yı 3-1, 1986’da Batı Almanya’yı 3-2 yenerek kupayı aldı. Finalin bir başka özelliği, PSG’den takım arkadaşı olan Messi ile Mbappe’nin karşı karşıya gelecek olması. İki futbolcu da 5’er golle krallık yarışında zirvede.

DEV FİNALİN MUHTEMEL 11'LERİ

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.