Dünya Kupası'nda çeyrek finaller heyecanı! Güney Amerika, Avrupa'ya karşı...

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Merakla beklenen maçlar öncesi Güney Amerika’nın temsilcileri Brezilya ile Arjantin favori gösteriliyor. Ancak Katar’a 22.6 yaş ortalamasıyla gelen Hollanda, gençliği ve dinamizmi; Hırvatistan ise Modric, Perisic, Pasalic, Brozovic’li orta sahası ve kalecisi Livakovic’i ile her sonucu alabilecek kapasitede.

HIRVATLAR, BREZİLYA'YA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?

Saat 18.00’de başlayacak günün ilk maçında, Dünya Kupası’nda 5 kezle en çok şampiyonluk kazanan takım olan Brezilya, 2018’deki son turnuvanın finalisti Hırvatistan’la karşılaşacak. Education City Stadı’nda oynanacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014’te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı.

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BREZİLYA, YILDIZLARIYLA KORKU SALIYOR

Neymar, Vinicius Jr., Raphinha ve Richarlison gibi pek çok yıldızıyla ‘yenilmez’ hissi veren Brezilya, kuşkusuz finalin en büyük adayı. Hırvatistan’ın bu maçtaki en büyük kozları, Luka Modric, İvan Perisic, Marko Pasalic ve Marcelo Brozovic’den oluşan muhteşem orta sahası ve Japonya ile oynanan son 16 turu maçında 3 penaltı kurtararak çeyrek finali getiren kalecisi Dominik Livakovic.

GENÇ HOLLANDA, MESSI'YI DURDURABİLECEK Mİ?

Günün ikinci çeyrek final mücadelesi saat 22.00’de Hollanda ile Arjantin arasında oynanacak. Lusail Stadı’ndaki karşılaşmada İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. 2 şampiyonluğu bulunan Tangocular ile 3 kez final oynayan ancak hepsini kaybeden Portakallar, Dünya Kupası’nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Her iki ekip 2’şer galibiyet alırken, 1 grup karşılaşması da golsüz sona erdi.

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BİR GOL DAHA ATARSA BATIGOL'Ü YAKALAYACAK

Attığı gollerle Arjantin’in çeyrek finale çıkmasında büyük payı bulunan Lionel Messi bugün de takımının en önemli hücum silahı olacak. Dünya kupalarında 9 golü bulunan Messi, 1 kez daha fileleri havalandırırsa Arjantin’in bu turnuvadaki en skorer ismi olan Gabriel Batistuta’yı yakalayacak. 22.6 yaş ortalamasıyla dikkati çeken Hollanda ise genç golcüsü Cody Gakpo ile Denze Dumfries’ten çok şeyler bekliyor.