Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı | Canlı: Hollanda-Arjantin maçı

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Hollanda ile Arjantin, Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Hollanda 0-0 Arjantin

HOLLANDA-ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

9 Aralık Cuma günü Lusail Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan HOLLANDA-ARJANTİN MAÇI, TRT 1'de yayınlanıyor.

Karşılaşmada İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Arjantin: E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, L. Martinez, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis.

HOLLANDA BU ETABA NASIL GELDİ?

Senegal, Ekvador ve Katar'ın olduğu A Grubu'nu 7 puanla (2G 1B) zirvede bitiren Hollanda; Son 16'da ABD'yi kupa dışına iterek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

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Grup maçlarında vasatı aşamayan Denzel Dumfries, ABD karşısında 1 gol 2 asistle maçın yıldızı oldu.

HOLLANDA'NIN KADRO TERCİHİ

3 grup maçında 1 gol 2 asistle oynayan Davy Klaassen ise ABD maçında sınıfta kaldı. Büyük ihtimalle Arjantin karşısında ilk 11'de Steven Berghuis izleyeceğiz.

TD Louis van Gaal geri kalan isimlerde değişiklik yapmayacaktır.

Van Gaal, "Messi'yi nasıl durduracaksınız?" sorusuna "Takımca" yanıtını verdi.

Stoperde "Jurien Timber, Virgil van Dijk & Nathan Ake" üçlüsü, önlerinde "Marten de Roon & Frenkie de Jong" ikilisi aynen devam edecek. Kalede Andries Noppert olacak.

Hücumda, Berghuis önünde "Memphis Depay & Cody Gakpo" ortaklığı izleyeceğiz.

ARJANTİN BU ETABA NASIL GELDİ?

Arjantin, Katar'daki serüvenine Suudi Arabistan yenilgisiyle başlamıştı. Herkesi şoke eden o yenilgi sonrası 2-0'lık Meksika ve Polonya galibiyetleri geldi; C Grubu'nu 6 puanla lider bitirdiler.

Son 16'da rakip Avustralya'ydı. Herkes kolay bir galibiyet bekliyordu. 35'te Lionel Messi sahneye çıktı. 57'de Julian Alvarez rakip kalecinin hatasını değerlendirip 2-0 yaptı. O andan itibaren Avustralya risk alınca Tangocular birçok pozisyon buldu ama değerlendiremedi; 77'de 2-1'i bulan Socceroos 90+7'de Garang Kuol'la 2-2'yi bulup maçı da uzatabilirdi.

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