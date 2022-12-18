Dünya Kupası'nda Arjantin - Fransa maçı öncesi FIFA'dan Zelenski’ye ret | Final hakemine taşikardi teşhisi | Fransa'da deve virüsü alarmı

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En dikkat çekici olanlardan biri ise Arjantinli yıldızın bundan 22 yıl önce henüz küçük bir yetenekken Rosario Central’den Barcelona’ya transfer olduktan sonra Santa Fe gazetesine verdiği röportaja göre Messi’nin o dönem oldukça mütevazı hayalleri varmış. Buna göre Messi’nin o dönemki hayali ileride beden eğitimi öğretmeni olmak ve mümkünse Arjantin Milli Takımı’nın formasını giymek. Röportajda Messi’nin bazı yanıtları şöyle: İdolleri: Babası Jorge ve Dedesi Claudio, hobisi: Müzik dinlemek, sevdiği müzik türü: Latin, futbol dışında en sevdiği spor: hentbol, en sevdiği yemek: soslu tavuk, en sevdiği kitap: İncil, en sevdiği manken: Arjantinli Nicole Neumann.

ÖLMEDEN ÖNCE ONU KUCAKLAMAK İSTİYORUM

Lionel Messi’nin Rosario’daki Las Heras İlkokulu’ndaki öğretmeni Moninca Domina, final maçı öncesi yıldız oyuncuya duygu yüklü bir mektup gönderdi. Domina mektubunda özetle yıldız futbolcuyla ne kadar gurur duyduğunu ve onu yeniden bir kez olsun görmek istediğini belirtti. Domina, Super Deportivo Radyosu’na da yaptığı açıklamada “Ölmeden önce Messi’yi kucaklamak istiyorum” dedi.

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MESSi HAYRINA LOKMA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir esnaf, bugün oynanacak final maçın Arjantinli Lionel Messi’nin gol atması için ilçede 2 bin kişiye lokma dağıttırdı. DHA’nın haberine göre Lokmacı aracına da ‘Lionel Messi hayrına’ yazdı. Esnaf Hikmet Işık, “İşin doğrusu Messi üzerinden Maradona’ya atıfta bulunup onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin’in almasını istiyoruz. Temennimiz Messi’nin de bir gol atıp Maradona’ya armağan etmesi” ifadelerini kullandı.

FiNALiN HAKEMiNE TAŞiKARDi TEŞHiSi

Bugün final maçını yönetecek olan Polonyalı Szymon Marciniak olduça zor günlerden geçerek bu günlere gelmiş bir isim.. 2002 yılından bu yana hakemlik yapan Marciniak’a 2021’de bir tür kalp rahatsızlığı olan taşikardi teşhisi konuldu. O dönem hakemliğe ara vermek zorunda kalan Marciniak “Bir hakem olarak hastalığın başları çok zordu. Hele Avrupa Şampiyonası’nı kaçırmak o kadar kötü bir hissiyattı ki tarif edemem. Ne mutlu ki, hayat bana tekrar dönme şansı tanıdı. Şu an harika duygular içindeyim. Finale çıkacak olmam içimdeki coşkuyu ve mutluluğu artırıyor” dedi.

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FRANSA’DA DEVE VİRÜSÜ ALARMI

Final maçı öncesi Fransa Milli Takımı’nda Deve Virüsü alarmı. Fransız basınına göre futbolculardan Raphael Varane ve İbrahima Konate cuma sabahı soğuk algınlığı belirtileri ile uyandı ve sağlık ekibi bunun, kupa boyunca takımı etkileyen Deve Virüsü’nün etkisi olabileceğini belirtti. Daha sonra Adrien Rabiot, Dayot Upamecano ve Kingley Coman’da da benzer görüldüğü ancak en çok etkilenen ismin Konate olduğu ifade edildi. Öyle ki yıldız oyuncu Cuma günkü antrenmanı yarım bırakmış.

FIFA’DAN ZELENSKi’YE RET GELDi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, bugünkü final maçı öncesi ‘Dünya barışı için mesaj gönderme’ isteği FIFA tarafından reddedildi. CNN’in Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı habere göre Zelenski, stadyumdaki ekranlardan tüm dünyaya bir barış mesajı göndermek istedi ancak FIFA yetkilileri bu talebi kabul etmediler. Ukrayna’nın bu tarz talepleri yeni bir şey değil. Daha önce Grammy Ödülleri ve Cannes Film Festivali gibi etkinliklerden önce de Zelenski’nin mesajı yayımlanmıştı.