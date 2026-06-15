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Dünya Kupası'nda 1966'dan beri bir ilk: İspanyol yıldız kötü rekora ortak oldu!

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#Dünya Kupası 2026#İspanya#Mikel Oyarzabal
Dünya Kupasında 1966dan beri bir ilk: İspanyol yıldız kötü rekora ortak oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 21:26

İspanya'nın yıldızlarından Mikel Oyarzabal, Yeşil Burun Adaları karşısında ilginç bir istatistiğe adını yazdırdı. Oyarzabal, Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana ilk 30 dakikada topa dokunamayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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2026 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları, ABD'nin Atlanta şehrinde karşı karşıya geldi.

SÜRPRİZ KAYIP

Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelede İspanya'nın ilk yarıda bir topu direkten döndü. İkinci yarı tamamen oyun üstünlüğünü elinde tutan İspanyollar düşük tempoda maç oynarken pozisyona girmekte zorlandı. Afrika ekibi ise maçın son anlarında kontralarla atak hazırladı ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. İspanya'da Lamine Yamal 71. dakikada oyuna girerken, Dani Olmo ve Nico Williams hamleleri de sonuç getirmedi.

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Dünya Kupasında 1966dan beri bir ilk: İspanyol yıldız kötü rekora ortak oldu

TRABZONSPOR'UN YENİ YILDIZI SAHNE ALDI

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Iğdır FK'da forma giyen Ryan Mendes ile Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, mücadeleye 11'de başlarken Başakşehirli Nuno Da Costa ise 61'de oyuna girdi.

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PUANLAR PAYLAŞILDI

Yeşil Burun Adaları golsüz tamamlanan maçla birlikte Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri ise favori olarka çıktığı maçta puan kaybı yaşadı.

İspanya, grubun ikinci maçında Suudi Arabistan ile; Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile karşılaşacak.

60 YILDIR GÖRÜLMEYEN İLGİNÇ İSTATİSTİK 

Dünya Kupasında 1966dan beri bir ilk: İspanyol yıldız kötü rekora ortak oldu

Karşılaşmanın ilk bölümünde Mikel Oyarzabal kötü bir istatistiğe imza attı.

Oyarzabal, 1966'dan bu yana bir FIFA Dünya Kupası maçının ilk 30 dakikasında topa bir kez bile dokunmayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

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#Dünya Kupası 2026#İspanya#Mikel Oyarzabal

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