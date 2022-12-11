Dünya Kupası'na veda eden Brezilya’da Jorge Jesus sesleri

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Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’a elenmelerinin ardından görevi bırakan Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’nin yerine kimin geleceği büyük merak konusu olurken, halen Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus da adaylar arasına girdi. Brezilya medyasından Globo Esporte’nin haberine göre, milli takımın başına geçebilecek 10 aday teknik direktör bulunuyor ve bu adaylardan birisi de Jesus. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve Sevilla’nın hocası Jorge Sampaoli’nin zirvede yer aldığı listede Jorge Jesus da üst sıralarda bulunuyor.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN TWEET

Bu arada Brezilya’nın elenmesinin ardından Globo’da görev yapan Alvaro Gribel, “Alo Jorge Jesus” şeklinde tweet attı. Gribel’in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki aldı. Bir süre sonra Gribel yeni bir tweet paylaşarak Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi. Gribel paylaşımında, “Fenerbahçe taraftarları tarafından tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır” ifadelerine yer verdi.

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NEYMAR’DAN VEDA SiNYALi

Hırvatistan’a penaltı atışları sonucunda yenilerek 2022 Dünya Kupası serüvenine çeyrek finalde noktalayan Brezilya Milli Takımı’nda yıldız futbolcu Neymar’dan veda sinyali geldi. Karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında duygu dolu ifadeler kullanan Neymar, “Maçın sıcaklığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğunu düşünmeye çalışacağım. Tamamen kapıları kapatmak istemiyorum ama milli takımda yüzde 100 devam edeceğimi söylemek istemem” dedi.

PELE’NiN 77 GOLLÜ REKORUNU YAKALADI

30 yaşındaki futbolcu, 2022 Dünya Kupası’nda oynadığı 3 maçta 2 gol 1 asist üretti. Son Hırvatistan maçında kaydettiği golle toplam 77 gole ulaşan Neymar, Brezilya Milli Takımı formasıyla en çok gol atan futbolcu unvanını 60 yıldır elinde bulunduran Pele’yi yakalamıştı.