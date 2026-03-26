Dünya Kupası yolunda tarihi siftah: Arda Güler'den kusursuz pas, Ferdi Kadıoğlu'ndan bir ilk!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Milliler, aradığı golü 53. dakikada buldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

ARDA'DAN KUSURSUZ PAS, FERDİ'DEN HARİKA KONTROL





Ay-yıldızlılarda Arda Güler bir kez daha kalitesini gösterdi. Genç yıldız, ceza sahası içine hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nu kusursuz bir uzun pasla topla buluşturdu.

Arda Güler'in akıl dolu pasını aynı güzellikle kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturmayı başardı.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN BİR İLK





Türkiye'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Kadıoğlu, aynı zamanda A Milli Takım formasıyla ilk resmi gol sevincini de yaşadı.

Ferdi Kadıoğlu'nun bu siftahı, BizimÇocuklar'ın Romanya karşısında ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.

MAESTRO





Arda Güler ise A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Kasım 2022'den bu yana en fazla asist yapan oyuncu oldu.