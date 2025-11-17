×
Futbol Haberleri

Dünya Kupası yolumuz açık!

Güncelleme Tarihi:

Dünya Kupası yolumuz açık
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:00

Avrupa Elemeleri Play-off'larını garantileyen Milli Takımımız, birinci torbadan seri başı olarak kuraya girecek. İşte 2026 Dünya Kupası play-off rehberi...

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde önceki gün Bulgaristan’ı 2-0 yenen milli takımımız, play-off biletini cebine koydu. Her ne kadar E Gubu’nda İspanya ile oynayacağımız son maç öncesi matematiksel olarak liderlik şansımız olsa da gerçekçi bir bakış açısıyla ay yıldızlıların hedefi, 4 ekibin finaller vizesi alacağı play-off’lar…

Play-off kuraları 20 Kasım Perşembe TSİ 15.00’te İsviçre’nin Zürih kentindeki FİFA Genel Merkezi’nde çekilecek. Kura çekimine 12 grup ikincisi ile kalan ülkelerden Uluslar Ligi sıralamasında en yüksek sırada yer alan 4 ekip yer alacak. Kurada dörder takımlı dört ayrı grup oluşturulacak.

Torbalar FiFA Dünya sıralamasına göre

Elemelerde ikinci olan ülkeler, FİFA dünya sıralamasına göre 1,2 ve 3. torbalara dağılacak. Uluslar Ligi’nden gelenler ise 4. torbada olacak. Yarı finallerle eşleşmeler 1-4, 2-3 şeklinde oluşacak ve maçlar seri başı ekiplerin sahasında olacak. Tek ayaklı finalin hangi ülkenin sahasında oynanacağı kurayla belirlenecek. Şu anda elemelerde grup ikincisi olan takımlardan sadece İtalya üstümüzde yer aldığı için ekibimiz ilk torbada olmayı, dolayısıyla yarı finali sahasında oynamayı garantilemiş durumda. Diğer ikinciler İtalya, Polonya, Ukrayna rakibimiz olmayacak.

Yarı final maçları 26 Mart’ta oynanacak

Statü gereği yarı final ilk maçını sahamızda, Uluslar Ligi’nden gelecek 4 ekipten biriyle yapacağız… Şu anda tablo Galler, Romanya, İsveç ve Kuzey İrlanda’nın geleceği. Ancak Galler grubunda ikinci olursa, bu kez buradan Kuzey Makedonya gelecek. Bu turu geçersek ise bir başka grup ikincisi ile final yapacağız… Grup ikincileri arasından gelebilecek muhtemel rakiplerimiz Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Çekya… Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart’ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası’na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.

