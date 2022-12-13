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Dünya Kupası yarı final etabı Arjantin-Hırvatistan maçıyla başlıyor

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#Dünya Kupası#Arjantin#Messi
Dünya Kupası yarı final etabı Arjantin-Hırvatistan maçıyla başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Kupayı 1986’da kazanan ve 36 yıllık hasretine son vermek isteyen Arjantin ile son finalist Hırvatistan karşılaşacak. Maç saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak. Şimdiye dek oynadığı 5 yarı finali kazanan Tangocular 6’da 6 yapmak isterken, Hırvatlar’ın hedefi ise Brezilya’dan sonra diğer bir şampiyonu eleyip üst üste 2. kez finale çıkmak.

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Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı final karşılaşmasında son olarak bu kupayı 1986’da kazanan ve 36 yıllık hasretine son vermek isteyen Arjantin ile son kupanın finalisti Hırvatistan karşılaşacak.

3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Lusail Stadı’nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçın hakemi ise İtalyan hakem Daniele Orsato. İki takım dünya kupaları tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1998’de grup aşamasında karşılaşmış ve Arjantin rakibini Pineda’nın golüyle 1-0 yenmişti.

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2018’de ise Hırvatistan grupta Arjantin’i Rebic, Modric ve Rakitic’in sayılarıyla 3-0 mağlup etmişti. Her iki yıl da iki ekip el ele gruptan çıkmıştı. Bu kez ise taraflardan biri kupa hayallerine veda edecek. Arjantin’de sarı kart cezalısı Gonzalo Montiel ile Marcos Acuna bugün forma giyemeyecek. Hırvatlar’da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

 

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