Dünya Kupası umutları biten Romanya'da büyük tepki! Becali çıldırdı: 'Bu takım zayıf, berbat! Hagi gelecek, göreceksiniz'

A Milli Futbol Takımı'mızın Romanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası Elemeleri'nde saf dışı bırakması sonrası, Romanya futbolunun etkili isimlerinden Gigi Becali konuştu.

Becali, yaptığı açıklamada Türkiye-Romanya maçını değerlendirirken, Lucescu'nun işine son verileceğini ve yeni teknik direktörün kim olacağını duyurdu.

"TÜRKİYE, MUHTEŞEM BİR TAKIM DEĞİL"

Becali, maç hakkında yapığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

Bence Türkiye çok büyük, muhteşem bir takım değil, ceza sahasında bir iki pozisyon dışında istikrarsızdılar. Ne oldu biliyor musunuz? Biz çok zayıfız. Çizginin çok dışındayız. Bütün takım zayıf, berbat!

Futbol böyle bir oyun değil. Savunma yaparım, belki gol atarım... Top hep kalecideyse bu futbol olmaz. Biraz dahi olsa onları mahvetmeliydik.

Lucescu'da bahsetmiyorum. Ona karışmadım ama görüyorsunuz, Dennis Man berbat. Mihaila berbat. Devre arasında değiştirmeliydi. Bu şekilde maçı kazanmanın imkanı yoktu.

Zayıf bir Türk Milli Takımı ile karşılaştım. Bu kadar zayıf olduklarını düşünmemiştim.

HAGI GELECEK, MİLLİ TAKIMI GÖRECEKSİNİZ

Hagi gelecek ve milli takımın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bunu yapacak. Yeni oyuncularımız yok ama 3 pas yapabilecek potansiyelimiz var. En azından oyunda bir şeyler göreceksiniz. Hagi'nin de dediği gibi, "Ben futbol oynarım, kendimi savunmak için durmam." Böyle bir şey yok.

Onların 1-0 önde olduğu sırada, topun hala onlarda olduğunu gördünüz. Tanase ve Stanciu oyuna girdiğinde, oyunun biraz daha hareketlendiğini gördünüz. Değişiklikler bu yüzden yapıldı.

Onları alt edeceğimizi söylemiyorum ama evimizde oynasaydık 2 veya 3 farkla yenebilirdik."

