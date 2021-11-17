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Dünya Kupası TFF'nin kasasını dolduracak! Katar'a gidersek...

#A Milli Takım#Türkiye Futbol Federasyonu#TFF
Dünya Kupası TFFnin kasasını dolduracak Katara gidersek...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak olan milliler eğer Dünya Kupası vizesi alırsa, TFF'nin kasasına FIFA tarafından hatırı sayılır bir para girişi yapılacak.

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A Milli Futbol Takımımız, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılması halinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun kasasına da önemli miktarda para girecek...

Turnuvanın organizatörü olan FIFA, finallerde mücadele etme hakkını kazanan her ülkeye 2 milyon dolar hazırlık parası, 10 milyon dolar da katılım bedeli ödüyor. Böylelikle federasyonun kasasına 12 milyon dolar (123.6 milyon TL) para ödülü girmiş olacak.

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Dünya Kupası’na katılmak, başta turizm ve seyahat olmak üzere çok sayıda sektörde ciddi bir hareketlilik yaratacak.

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#A Milli Takım#Türkiye Futbol Federasyonu#TFF

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