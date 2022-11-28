Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe'de Joshua King’in dönüşü Trabzonspor maçında olacak

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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın dönüşünü zorlu Trabzonspor maçıyla yapacak olan Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un bu karşılaşmada en güçlü silahı Joshua King olacak. Batshuayi ve Valencia’nın Dünya Kupası’ndan yorgun dönecek olması, Pedro’nun kırmızı kart cezası, Serdar Dursun’un da formsuzluğu nedeniyle Portekizli teknik adamın kritik Trabzonspor maçına King’i hazırladığı öğrenildi.

ARAYI KAPATMAK iÇiN ÇABALIYOR

Hazır olmadığı için sezona kötü başlasa da kısa sürede Jesus’un en büyük kozu haline gelen Joshua King, yaşadığı sakatlık nedeniyle formasına hasret kalmıştı. 10 günlük tatili bile özel çalışmalarla güçlenerek geçiren Norveçli futbolcu yeniden eski formunu yakalamakta kararlı gözüküyor.

ÖNCE VALLECANO MAÇINA ÇIKACAK

Sezon öncesi kampını yaşayamadığı için geç form tuttuğunu belirten King, 45 günlük arayı iyi değerlendirip güçlenmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un yakından ilgilendiği golcü futbolcunun ara sonrası istenilen seviyeye gelmesi için antrenmanlarda özel olarak program uygulanıyor. Jesus’un Joshua King’e ilk olarak 30 Kasım Çarşamba günü Ülker Stadı’nda Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında şans vermesi bekleniyor.

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3 EKSiK DIŞINDA TAKIM TAM KADRO

Milli takımdan sonra özel izin alan Altay ve Szalai’nin katılması, sakatlıkları geçen Lincoln, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu ve King’in dönmesiyle birlikte 3 oyuncu dışında uzun süre sonra F.Bahçe ilk kez bugün tam kadro çalışacak. Sarı lacivertlilerde Pedro’nun tedavisi sürerken, Batshuayi ile Valencia da Dünya Kupası’nda Fenerbahçe’yi başarıyla temsil ediyor.