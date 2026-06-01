Dünya Kupası öncesi rakibimizde tartışma yaratan görüntü Su molasında laptoplu taktik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 12:23

A Milli Takımımızın Dünya Kupası'nda gruptaki rakiplerinden ABD'de teknik direktör Pochettino'nun kullandığı taktik yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, dün akşam Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal ile karşılaştı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Mücadelenin 24. dakikasında ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, maça verilen su arasını farklı bir amaç için kullandı. Önüne laptop açan tecrübeli teknik adam, tüm takımı etrafına toplayarak taktik anlattı.

Fakat bu hareket farklı bir tartışmayı başlattı. Sporcu sağlığı için izin verilen su molalarının taktik için kullanılması ve bunun için de laptop kullanılması tartışmaya neden oldu.

MOLADA LAPTOP KULLANIMIYLA İLGİLİ KESİN KURAL YOK

FIFA'nın yayınladığı kurallar, molalar sırasında taktiksel videoları göstermek için dizüstü bilgisayarların kullanılabileceğini veya oyuncuların oyun sahasından çıkmasına izin verilip verilmediğini tam olarak netleştirmiyor. FIFA’nın turnuva kurallarına göre genel olarak saha kenarında dizüstü bilgisayar ve tablet kullanımına izin veriliyor, ancak su molalarıyla ilgili kesin kurallar yok.

POCHETTINO: DÜNYA KUPASI'NDA İZİN VERECEKLER Mİ GÖRECEĞİZ'
Maçtan sonra laptoptan takıma taktik anlatmasıyla ilgili Pochettino şunları söyledi; 'Oyuncuların hareketleri görmelerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sadece neyi geliştirmelerini istediğinizi veya ne yapmaları gerektiğini söylemekle kalmıyor. Görüntüyü gördüklerinde, bu artık gerçekten önemli hale geliyor. Dünya Kupası'nda bunu izin verip vermeyeceklerini ve bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz.'

HER DEVREDE ÜÇER DAKİKALIK MOLA VERİLECEK

FIFA, hava koşullarından bağımsız olarak 2026 Dünya Kupası’ndaki her maçın her devresinin ortasında zorunlu üç dakikalık molalar uygulayacak. Futbolun küresel yönetim organına göre bu molalar öncelikle oyuncuların refahını güvence altına almaya yönelik bir önlem olmakla birlikte, ticari ve sportif açıdan da etkileri bulunuyor.

 

