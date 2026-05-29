×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibinde ayrılık kesinleşti! Avrupa devinin başına geçiyor

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#A Milli Takım#ABD
Dünya Kupası öncesi A Milli Takımın rakibinde ayrılık kesinleşti Avrupa devinin başına geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 11:26

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden olan ABD'nin teknik direktörü Pochettino, dev turnuva öncesi yeni takımıyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele verecek A Milli Takım, ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Zidane ile görüştü Teknik direktörlük için tek aday kaldıBeşiktaş, Zidane ile görüştü! Teknik direktörlük için tek aday kaldıHaberi görüntüle

11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesi ev sahibi ABD'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala İtalyan devi Milan ile görüşme gerçekleştirdi.

MİLAN'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Serie A'da sezonu 5. sırada bitirerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Milan köklü bir değişme gidiyor. İtalyan devi sezon bittiği gibi teknik direktör Allegri'nin yanı sıra sportif direktör Igli Tare, genel müdür Giorgio Furlani ve teknik heyet sorumlusu Geoffrey Moncada görevden alınmıştı.

POCHETTINO, MİLAN'IN BAŞINA GEÇİYOR
ESPN ve The Athletic'te yer alan haberlere göre geçen sezon Pochettino'yu takımın başında görmek isteyen Milan yönetimi, Arjantinli teknik adamlar resmi görüşme gerçekleştirdi. Milan'ın gençlere büyük yatırım yapmayı, rekabetçi bir kadro kurmayı planladığı öğrenilirken, bu projenin Pochettino'yu cezbettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Dünya Kupası öncesi A Milli Takımın rakibinde ayrılık kesinleşti Avrupa devinin başına geçiyor

Kaynaklara göre ABD ile Dünya Kupası sonunda kontratı sona erecek Pochettino'nun Milan'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SON MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI OLABİLİR

Eğer ABD gruptan çıkamazsa, milli takım teknik direktörü olarak oynayacağı son maç 26 Haziran'daki Türkiye maçı olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#A Milli Takım#ABD

BAKMADAN GEÇME!