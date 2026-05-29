Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın rakibinde ayrılık kesinleşti! Avrupa devinin başına geçiyor

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele verecek A Milli Takım, ev sahibi ABD'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

11 Haziran'da başlayacak turnuva öncesi ev sahibi ABD'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala İtalyan devi Milan ile görüşme gerçekleştirdi.

MİLAN'DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Serie A'da sezonu 5. sırada bitirerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Milan köklü bir değişme gidiyor. İtalyan devi sezon bittiği gibi teknik direktör Allegri'nin yanı sıra sportif direktör Igli Tare, genel müdür Giorgio Furlani ve teknik heyet sorumlusu Geoffrey Moncada görevden alınmıştı.

POCHETTINO, MİLAN'IN BAŞINA GEÇİYOR

ESPN ve The Athletic'te yer alan haberlere göre geçen sezon Pochettino'yu takımın başında görmek isteyen Milan yönetimi, Arjantinli teknik adamlar resmi görüşme gerçekleştirdi. Milan'ın gençlere büyük yatırım yapmayı, rekabetçi bir kadro kurmayı planladığı öğrenilirken, bu projenin Pochettino'yu cezbettiği belirtildi.

Kaynaklara göre ABD ile Dünya Kupası sonunda kontratı sona erecek Pochettino'nun Milan'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SON MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI OLABİLİR

Eğer ABD gruptan çıkamazsa, milli takım teknik direktörü olarak oynayacağı son maç 26 Haziran'daki Türkiye maçı olacak.