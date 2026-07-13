Dünya Kupası kâbusa dönüştü: Süper Lig'in eski gol kralına ölüm tehditleri yağıyor!

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2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda tarihi bir sürprize imza atan Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşan Norveç, Schjelderup'un 36. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında İngiltere savunmasını ikiye birde yakalayan Norveç'te Sörloth, boştaki takım arkadaşı Erling Haaland'a vermek yerine topu bir süre ayağında tuttu ve bu esnada geriye dönen İngiliz savunması bir anda kalabalıklaştı.

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Haaland ısrarla boşa kaçıp pas istemesine rağmen Sörloth tercihini şuttan yana denedi ancak Stones'a çarpan top kaleci Pickford'un ellerinde kaldı.

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1-0'lık skoru 2-0 yapma fırsatını değerlendirmeyen Norveç, bu pozisyondan dört dakika sonra Bellingham'ın golüne engel olamadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

90+3. dakikada İngiltere'de bir kez daha sahneye Bellingham çıktı ve attığı golle İngiltere'yi yarı finale taşıdı.

MAÇ BİTTİ, SÖRLOTH NEFRET OBJESİ HALİNE GELDİ!

Karşılaşmanın ardından büyük tepki çeken Sörloth, sosyal medya üzerinden nefret mesajları ve ölüm tehditleri aldı. 30 yaşındaki golcü futbolcunun Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa yaklaşık 170 bin yorum yapıldı.

Norveçli futbolcunun kız arkadaşı Lena Selnes de atılan hakaret ve tehdit mesajlarından nasibini aldı.

"SESSİZ KALMAK İMKANSIZ HALE GELDİ"

Özel Mesaj kutusuna gelen mesajların ekran görüntüsünü paylaşan Selnes, "Bu yorumlara aldırış etmek istemedim, ancak bu düzeyde mesajlar aldıktan sonra sessiz kalmak imkansız hale geldi. Dünya Kupası çok fazla mutluluk getiriyor, ama aynı zamanda çok fazla nefret de yaratıyor. Umarım insanlar hakaret etmeden ve tehdit etmeden önce biraz daha düşünceli olurlar." yorumunda bulundu.

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"UMARIM SEN VE SEVGİLİN, YAVAŞ YAVAŞ YANARAK ÖLÜRSÜNÜZ!"

Selnes'e gelen mesajlarda, "Sevgiline Norveç'i terk etmesini ve bir uçurumdan atlamasını söyle!", "İyi bir insan ol ve kendini öldür, aptal!", "Sevgilini öldüreceğim", "Sevgilin bir eşcinsel", "Umarım sen ve sevgilin, helikopter içinde yavaş yavaş yanarak ölürsünüz" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

5 MAÇTA GOL ATAMADI

2026 Dünya Kupası'nda Norveç'in oynadığı 6 maçın 5'ine ilk 11'de başlayan ve yalnızca Fransa maçında forma giymeyen Sörloth, sahada bulunduğu 341 dakikada takımına gol ya da asist katkısı veremedi.

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ATLETICO MADRID PERFORMANSI: 54 MAÇTA 20 GOL

Geride bıraktığımı 2025-26 sezonunda Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 54 maça çıkan Sörloth, 20 gol atıp 1 de asist üretti.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Sörloth, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 24 gol atarak gol kralı olmuştu.