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Dünya Kupası İstanbul'da

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Dünya Kupası İstanbulda

Dünyanın en büyük kupası 'Dünya Kupası', İstanbul'a geldi. 2002'de milli takım kadrosunun önemli isimlerinden olan Nihat Kahveci'nin de yer aldığı organizasyonda, Kahveci, Dünya Kupası'nda başından geçenleri aktardı.

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Dünyanın futboldaki en önemli organizasyonu olarak gösterilen ve bu yıl sonunda Katar'da gerçekleşecek olan turnuvayla sahibini bulacak olan 'Dünya Kupası', İstanbul'a geldi. Türkiye İş Bankası ve VİSA sponsorluğunda İstanbul'a getirilen Dünya Kupası, gerçekleşen organizasyonla tanıtıldı. 2002 yılında A Milli Takım'ın Dünya 3.'sü olduğu kadroda yer alan Nihat Kahveci ve takımın menajeri Can Çobanoğlu'nun katıldığı organizasyonda, iki isim 2002 yılında başlarından geçen ilginç olayları anlattı.

Nihat Kahveci, her maç sonrasında elenme ihtimaline karşın bavulu hazırlayıp sonrasında tekrar boşalttıklarını belirtirken, A Milli Takım'ın Cuma Namazı kılması için otele getirilen imama, müezzinlik yaptığını anlatması da salondakileri güldürdü. Nihat Kahveci, milli takımın uçağının düşme tehlikesi geçirdiğini de hatırlatırken, "O uçuştan sonra ben dahil birçok arkadaşımda uçak fobisi başladı" dedi.

A Milli Takım'ın eski menajeri Can Çobanoğlu da birçok anısını davetlilere aktarırken, futbolcuların imitasyon saat istediğini ve bunu da önceden ayarlayıp, saat satan kişiyi takım oteline getirdiğini ifade etti.
Organizasyon, ünlü komedyen Tahsin Hasoğlu'nun stand-up gösterisi ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çekimiyle son buldu.

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