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Dünya Kupası finalinin ardından ortalık karıştı! Paredes boğazını sıktı, Gavi çılgına döndü

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#Dünya Kupası 2026#Arjantin#İspanya
Dünya Kupası finalinin ardından ortalık karıştı Paredes boğazını sıktı, Gavi çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 01:41

İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası finalinin bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı.

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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmalara giden nefes kesen mücadelede Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. MetLife Stadyumu'nda oynanan finalin bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı.

MAÇ BOYUNCA GERGİNLİK HAKİMDİ

Karşılaşmanın büyük bölümünde sert müdahaleler ve ikili mücadeleler ön plana çıkarken, tansiyon zaman zaman yükseldi. Arjantin, 90+3. dakikada Enzo Fernandez'in gördüğü kırmızı kartın ardından uzatma dakikalarını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Arjantin'de Leandro Paredes, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico ve Enzo Fernandez'in sergilediği sert futbol dikkat çekti. Özellikle Paredes, yaptığı fauller ve rakipleriyle yaşadığı ikili diyaloglar kameralara yansıdı.

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SON DÜDÜKTEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

İspanya'nın şampiyonluğunu ilan eden son düdüğün ardından ise tansiyon tamamen yükseldi. İspanyol futbolcular büyük sevinç yaşarken Leandro Paredes, İspanyol savunmacı Eric García'nın üzerine yürüyerek boğazından sıktı.

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Yaşananlara ilk tepki Gavi'den geldi. Genç yıldız, Paredes'in üzerine giderken iki futbolcu arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olay sırasında Thiago Almada'nın da müdahalesiyle Gavi yere düştü.

Dünya Kupası finalinin ardından ortalık karıştı Paredes boğazını sıktı, Gavi çılgına döndü

PAREDES'E KIRMIZI KART

Yaşanan gerginliğin ardından Sloven hakem Slavko Vincic, Leandro Paredes'e sportmenlik dışı davranışı nedeniyle doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Güvenlik görevlileri ve iki takım oyuncularının araya girmesiyle tansiyon daha fazla yükselmeden kontrol altına alındı.

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#Dünya Kupası 2026#Arjantin#İspanya

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