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Dünya Kupası finalini yöneten Slavko Vincic'ten şok karar! Zirvede bıraktı

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#Dünya Kupası#Slavko Vincic#Galatasaray Fenerbahçe Maçı
Dünya Kupası finalini yöneten Slavko Vincicten şok karar Zirvede bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 10:27

Dünya Kupası finalini yöneterek hakemlik kariyerinin zirvesine ulaşan Sloven hakem Slavko Vincic, sürpriz bir kararla kariyerini sonlandırma kararı aldı.

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2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan dev karşılaşmayı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic, hakemlik kariyerini noktaladı.

46 yaşındaki Vincic, 2026 Dünya Kupası'nda final maçı da dahil olmak üzere 4 müsabakada düdük çalmıştı.

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DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİ HAKEMİ SEÇİLDİ, İTALYA'DA ÖDÜL ALDI

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) Vincic'i Dünya Kupası'nın en iyi hakemi ilan ederken, Sloven hakem İtalya'da da prestijli Giulio Campanati Ödülü'ne layık görüldü.

G.SARAY - F.BAHÇE DERBİSİNDE DÜDÜK ÇALDI

2010 yılından bu yana uluslararası arenada boy gösteren Vincic, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

3 DEV FİNAL YÖNETTİ

Hakemlik kariyerinde 500'ün üzerinde maçta görev yapan Sloven hakem, 2026 Dünya Kupası finalinin yanı sıra 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi ve 2023-24 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi finallerini de yönetmişti.

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#Dünya Kupası#Slavko Vincic#Galatasaray Fenerbahçe Maçı

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