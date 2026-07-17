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Dünya Kupası finaline tanıdık hakem! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti

Güncelleme Tarihi:

#2026 Dünya Kupası#İspanya-Arjantin#Slavko Vincic
Dünya Kupası finaline tanıdık hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 09:10

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde oynanacak İspanya-Arjantin maçının hakemi belli oldu.

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ABD'nin New York eyaletindeki New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final maçında Slavko Vincic görev yapacak.

19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00 başlayacak olan müsabakada Sloven hakemin yardımcıları ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh.

Dünya Kupası finaline tanıdık hakem Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

46 yaşındaki Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki 2022 UEFA Avrupa Ligi finali ve Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çaldı.

Slavko Vincic, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

 

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#2026 Dünya Kupası#İspanya-Arjantin#Slavko Vincic

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