Dünya Kupası finali sonrası Otamendi'den Rodri'ye sert çıkış! 'Bütün hafta sızlandınız'

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2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’nın Arjantin’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Nicolas Otamendi ile Rodri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Otamendi, Rodri'yi tebrik etmek için yanına geldiği sırada şu ifadeleri kullandı:

"Biraz daha az konuşmaya başla. Bütün hafta sızlandınız. Sen de Laporte da. Böyle şeyler yapılmaz. Hakemler konusunda bütün hafta sızlandınız dostum".

Şaşkınlık yaşayan Rodri ise Otamendi'ye, "Ne dedim ki?" diye sordu. Arjantinli savunmacı da şu yanıtı verdi:

"Laporte'u diyorum. Bu hafta ne söylediğini görmedin mi?"

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Ni un solo tiro al arco y Otamendi culpando a Rodri, que lloraba entre semana por el árbitro. Que mal perdedores son! 🎥 pic.twitter.com/tWfF8LPF5X — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) July 20, 2026

"ARJANTİN, RAKİPLERİNE SÜREKLİ SERT MESAJLAR VEREN BİR TAKIM FUTBOLDA BUNA İZİN VERİLMEMELİ"

Final öncesinde Laporte'a, Arjantin'in sert oyun anlayışının kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorulmuştu. Laporte bu soruya şu yanıtı vermişti:

"Futbol sınırları içinde kaldığı sürece sertlik beni hiç endişelendirmiyor. Hakem görevini doğru yaptığı sürece hiçbir sorunum olmaz. Ancak son maçlarda bizi gerçekten şaşırtan birçok pozisyon gördük, görmezden gelinen müdahaleler vardı. Özellikle Arjantin, rakiplerine sürekli sert mesajlar veren bir takım. Futbolda buna izin verilmemeli, özellikle de böylesine büyük turnuvalarda. Çünkü bu durum rakibin dengesini bozabilir ve onu öfkelendirebilir.

Bunları kontrol etmek hakemin görevi. Oyuncuların buna izin verilerek maçı yönlendirmesine müsaade edilmemeli. Bir ya da iki oyuncu bunu yapabiliyorsa maç kontrolden çıkar. Biz turnuvanın başından bu yana bu konuda oldukça centilmen bir takımız. Rakibe tekme atmayı ya da gereksiz fauller yapmayı tercih etmiyoruz. Bu maçta da aynı şekilde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama elbette her şey büyük ölçüde hakemin yönetimine bağlı olacak."