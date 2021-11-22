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Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi ne zaman?

#Dünya Kupası Elemeleri#Dünya Kupası Elemeleri Kura Çekimi Ne Zaman#Dünya Kupası
Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi ne zaman

Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi, Türkiye'nin rakiplerinin belli olacağı organizasyon olacak. Grubunu ikinci olarak tamamlayarak Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Türkiye, gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası play off çekilişi ile rakiplerini öğrenecek. Peki, Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi, futbolseverlerin odak noktası olmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda geriye düştüğü maçta Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off biletini garantileyen A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. 24-29 Mart 2022’deki play-off etabında mücadele edebilmek için kuraya katılım gösterecek. Peki, Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi ne zaman? İşte, o detaylar

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY OFF KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play off mücadelesi kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Millilerin muhtemel rakipleri şunlar olacak;

Portekiz

İsveç

İtalya

İskoçya

Rusya

Galler

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

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Hollanda 23 puanla grubu lider tamamladı. Türkiye 21 puanla grubu ikinci bitirip play-off biletini aldı. 18 puanda kalan Norveç ise Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Play-off maçlarının kura çekimi 26 Kasım'da yapılacak. Kura çekimiyle belirlenecek play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

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