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Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi, futbolseverlerin odak noktası olmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda geriye düştüğü maçta Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off biletini garantileyen A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. 24-29 Mart 2022’deki play-off etabında mücadele edebilmek için kuraya katılım gösterecek. Peki, Dünya Kupası elemeleri play off kura çekilişi ne zaman? İşte, o detaylar

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY OFF KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Dünya Kupası play off mücadelesi kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Millilerin muhtemel rakipleri şunlar olacak;



Portekiz



İsveç



İtalya



İskoçya



Rusya



Galler

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

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Hollanda 23 puanla grubu lider tamamladı. Türkiye 21 puanla grubu ikinci bitirip play-off biletini aldı. 18 puanda kalan Norveç ise Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Play-off maçlarının kura çekimi 26 Kasım'da yapılacak. Kura çekimiyle belirlenecek play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.