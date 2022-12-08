Dünya Kupası değil Premier Lig mübarek

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Dünya Kupası’nda çeyrek finale gelinirken son sekiz takımdaki futbolcuların yüzde 94’ünün Avrupa liglerinde oynaması dikkatlerden kaçmadı. Hatta Fas İspanya’yı elememiş olsa bu oran çok daha yüksek çıkacaktı zira Atlas Aslanları’nın kadrosunda bulunan 11 isim Avrupa dışında oynuyor. Brezilya’da oynayan Weverton, Dani Alves, Everton Ribeiro ve Pedro ile Arjantin’de forma giyen Franco Armani ile liste tamamlanıyor.

BAYERN'DEN 7 İSİM

Turnuva başında, Avrupa’da oynayanların orana yüzde 72’yken son 16’da oran yüzde 86’ya çıkmıştı. Çeyrek finaldeki futbolcuların yüzde 45’inin İngiltere ve İspanya’da forma giyiyor olması bir başka ayrıntı. Kulüp bazında bakıldığında çeyrek finalde en çok futbolcusu olan kulüpler Manchester United (12) ve Manchester City (11). Turnuva başında bu alanda lider 17 isimle Bayern Münih’ti ancak Bavyeralıların şu anda 7 temsilcisi kaldı.

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YEDEKLİĞİ BİLE OLAY

Portekiz'in İsviçre’yi 6-1 yendiği maça Cristiano Ronaldo yedek başladı ancak bu bile, yıldız oyuncunun tüm ilgi odağını üzerine çekmesine engel olmadı, CR7’nin yedekliği bile olaydı zira... Maç öncesi stadyumdaki tüm foto muhabirleri Ronaldo’nun yedek kulübesinde fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışırken ortaya da böyle bir manzara çıktı.

FAS'I KUPAYA TAŞIDI AMA MAÇINI İZLEMEK İSTEMİYOR

Dört ayrı takımla Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan tek teknik direktör Vahid Halilhodzic... Fildişi Sahili, Cezayir, Japonya ve Fas’la bunu başaran Boşnak teknik adam sadece Cezayir ile kupaya gidebilirken diğer üç ekipte turnuvadan hemen önce çeşitli nedenlerle kovulmuştu. İspanya’yı eleyerek tarih yazan Fas Milli Takımı’nı üç yıl çalıştıran ve takımı Dünya Kupası’na hazırlaya Halilhodzic, Hakim Ziyech’i kadroya almadığı, yabancı gazetecilerle daha çok iletişim kurduğu ve yerel ligden yeteri kadar oyuncu almadığı gibi gerekçelerle organizasyondan önce gönderilmişti. Teknik adam, Fas’ın başarısıyla ilgili olarak “Bu projeye üç yılımı verdim. Katar’da olmam gerekirdi oysa şimdi burada yağmur altındayım. Fas’ta binlerce futbolcu izledim, bu takımın yüzde 80’ini ben inşa ettim. Şimdi Fas’ın maçlarını izlemiyorum bile. Tüm bunlar güçlü bir lobim olmadığından başıma geldi” ifadelerini kullandı.

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BİNDE BİR BİLE TUTMADI

İspanya'nın Fas’a tek bir penaltı dahi atamamasının ardından hem Sarabia, Soler, Busquets hem de onları seçen Luis Enrique eleştirildi. Olayı daha ilginç kılan İspanya’da her futbolcunun turnuva öncesi en az 1000’er penaltı idmanı yapması. Bono’nun gününde olduğunu belirten Enrique “Tekrar penaltılar olsa yine bu üç ismi seçerdim ama Fas’ın kalecisini değiştirirdim” dedi.

6-1 KAYBETTİK DİYE AĞLAYAYIM MI?

SIRP basınının İsviçre’nin Kosovalı asıllı futbolcularına öfkesi dinmek bilmiyor... İsviçre’nin Portekiz’e 6-1 yenildiği maç sonrası Sırbistan’ın ünlü gazetesi Telegraf’a göre muhabirleri Sırp futbolcularla gerginlik yaşayan Shaqiri’nin maç sonrası yanına yaklaştı ve aralarında şöyle bir diyalog yaşandı:

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- Neden Sırp taraftarları provoke ettin?

- (Gülümseyerek) Dostum ben gol attım, işimi yaptım. Hem de iki gol! (Sırplara 2018’de attığı golü de kastederek)

- Senin işin provokasyon değil...

- İki gol attım iki...

- 6-1 yenilmişsiniz niye hala gülüyorsun?

- Ne yapayım, ağlayayım mı?

- Evet.