MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs engeli!
GeriFutbol Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs engeli!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs engeli!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs engeli!
Abone Olgoogle-news

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mart ayında oynanması gereken birçok karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.

Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.

 

Dünya Kupası Asya Elemelerine koronavirüs engeli

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi