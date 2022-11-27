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Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'de 6 zorlu sınav! Jorge Jesus'tan kalecilere uyarı

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Dünya Kupası arasında Fenerbahçede 6 zorlu sınav Jorge Jesustan kalecilere uyarı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Kanarya kupa arasını birbirinden zorlu hazırlık maçlarıyla geçirecek. Takımını Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlamak isteyen teknik direktör Jesus, ikisi Antalya’da, dördü İstanbul’da olmak üzere güçlü ekiplerle toplam 6 hazırlık maçı istedi.

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F.Bahçe’de sakatlıkları geçen Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Gustavo Henrique, Joshua King, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu’nun takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı. Bu futbolcuların 30 Kasım’da İspanya ekibi Rayo Vallecano ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus da hazırlık kampında güçlü takımlarla hazırlık maçları yaparak, takımın seviyesini üst düzeyde tutmak istiyor.

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ANTALYASPOR KESiN

İstanbul’da iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 5 Aralık’ta Antalya’ya gidecek ve 11 Aralık’a kadar kamp yapacak olan sarı kanarya burada da Antalyaspor ve henüz adı netleşmeyen bir takımla hazırlık maçı yaptıktan sonra İstanbul’a dönecek. 2 veya 3 gün izin yapacak futbolcular daha sonra İstanbul’da da 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Böylece 1 aylık arada birbirinden güçlü takımlarla 6 maç yapacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirmiş olacak.

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BİR STOPER GİBİ HAREKET EDİN

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kalecilerinin top kontrolü ve pas yapma özelliklerini geliştirmesini, savunma arkasına atılan toplarda bir stoper gibi hareket ederek topları uzaklaştırmalarını ve uzun pas yapmalarını istiyor. Kaleci antrenörleri de kalecilerin pas yapma özelliklerinin gelişmesi için ekstra çalışmalar yaptırıyor. Portekizli teknik adam, kalecilere savunmada takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmaları, hücumda ise hızlı bir şekilde takımı atağa çıkarmaları yönünde telkinde bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

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