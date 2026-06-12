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Dünya Kupası açılış maçına hakem damgası! Oyuncuların tepkisi gündeme oturdu

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#Dünya Kupası#Hakem#Meksika
Dünya Kupası açılış maçına hakem damgası Oyuncuların tepkisi gündeme oturdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 10:46

Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, Perşembe günü Meksiko'daki Estadio Azteca'da oynanan Meksika ile Güney Afrika arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında üç kırmızı kart göstermesinin ardından sosyal medyada gündeme oturdu. Ayrıca Sampaio'nun VAR kararını stadyum hoparlöründen İngilizce açıklamasına oyuncuların tepkisi çok konuşuldu.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın tamamında dört kırmızı kart gösterilmişken, 2026 Dünya Kupası'nın daha ilk maçında üç oyuncu birden oyundan atıldı. 

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Maçı Güney Afrika 9, Meksika ise 10 kişi tamamladı. Dolayısıyla maçın hakemi de dünyanın gündemine oturdu.

HAKEMİN İNGİLİZCESİ KAFA KARIŞTIRDI
Özellikle maçta yaşanan VAR pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio 2. kırmızı kart öncesi VAR'a gitti, pozisyonu izledi ve ardından stadyum hoparlörlerinden İngilizce olarak kararı açıklamak zorunda kaldı.

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Dünya Kupası açılış maçına hakem damgası Oyuncuların tepkisi gündeme oturdu

Fakat Sampaio'nun İngilizce konusunda yetersiz kalması futbolcular da dahil olmak üzere tüm izleyenlerde kafa karışıklığı yarattı.

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FUTBOLCULAR ANLAYAMADI
Hakemin kırmızı kart çıkarana dinleyen Güney Afrikalı futbolcuların şaşkınlığı yüz ifadelerine yansıdı.

Dünya Kupası açılış maçına hakem damgası Oyuncuların tepkisi gündeme oturdu

SAMPAİO'NUN KAMERASI DA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan hakem Sampaio'nun kullandığı kamera sistemi futbolseverlerin dikkatini çekti. Hakemlerin iletişim kulaklıklarına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemi sayesinde sahadaki görüntüler doğrudan hakemin görüş açısından kaydediliyor.

Dünya Kupası açılış maçına hakem damgası Oyuncuların tepkisi gündeme oturdu

Böylece futbolseverler, karşılaşma sırasında yaşanan pozisyonları hakemin bulunduğu noktadan izleyebiliyor.

 

 

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#Dünya Kupası#Hakem#Meksika

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