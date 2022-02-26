Dünya Kupası 2022 ne zaman?

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Dünya Kupası 2022 için süreç devam ediyor. Portekiz - Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman?

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de çekilecek.