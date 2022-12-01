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DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı: Kanada Fas maçı

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Kanada
DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı: Kanada Fas maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 16:43

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fas ile Kanada arasındaki Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetiyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Fas 2-0 Kanada

Gol: 4' Hakim Ziyech, 23' En Nesyri

Kanada, daha önce bir Afrika ülkesine rakip olduğu tek resmi maça 2001 Konfederasyon Kupası'nda çıktı ve o karşılaşmada Kamerun'a 2-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda altıncı kez boy gösteren Fas, 1986'nın ardından ikinci kez gruptan çıkmak istiyor. Çıktığı son altı maçın tamamında kalesini gole kapatan Fas, 622 dakikadır gol yemiyor. Daha önce hiçbir Afrika ülkesi bir Dünya Kupası turnuvasındaki ilk üç maçını rakiplerine gol izni vermeden geçemedi.

2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan takımlar arasında en fazla şut çeken ülke olan Kanada, aynı zamanda en düşük isabetli şut sayısına sahip ekip. Dünya Kupası F Grubu'nda en fazla uzaklaştırma yapan takım Fas. Bu süreçte 15 uzaklaştırması bulunan Roman Saiss, takımının Belçika'yı mağlup ettiği maçta 11 uzaklaştırma kaydetti. Kanada'nın bu Dünya Kupası'ndaki tek golünü atan Alphonso Davies, aynı zamanda ülkesi adına en uzun mesafe top taşıyan ve en fazla şut pası veren isim.

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İLK 11'LER

Kanada: Borjan, Johnston, Adekugbe, Miller, Vitoria, Hoilett, Buchanan, Kaye, Larin, Davies, Osorio

Fas: Bounou, Mazraoui, Saiss, Aguerd, Hakimi, Amrabat, Sabiri, Ounahi, Boufal, Ziyech, En-Nesyri

KANADA FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Kanada Fas maçı saat 18:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Kanada

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