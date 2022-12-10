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DÜNYA KUPASI 2022 | İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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#Dünya Kupası 2022#İngiltere#Fransa
DÜNYA KUPASI 2022 | İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 08:54

İngiltere Fransa maçı ile iki ülke çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Fransa 3-1'lik skorla Polonya'yı geçerken, İngiltere'de 3-0'lık skorla Senegal'i turnuvanın dışına itmişti.İngiltere ile Fransa arasında daha önce oynanan iki Dünya Kupası maçı da grup aşamalarındaydı ve bu iki karşılaşma da Ada ülkesinin galibiyetiyle sonuçlandı. İngiltere ile oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Fransa (5G 2B), tek mağlubiyetini Kasım 2015'te 2-0'lık skorla aldı. İki takım, Haziran 2017'de 3-2 Fransa galibiyetine sahne olan hazırlık maçından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki İngiltere Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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İngiltere, Dünya Kupası'na eleme turlarında veda ettiği son sekiz turnuvanın altısında Avrupa ülkelerine elendi. Fransa ise, Avrupa temsilcileriyle eşleştiği son 10 Dünya Kupası eleme turunun sekizinde yoluna devam etmeyi başardı.

Fransa, Brezilya'dan bu yana Dünya Kupası'na "son şampiyon" unvanıyla katılan ülkeler arasında çeyrek finale kalan ilk takım oldu. Gareth Southgate, İngiltere tarihinde iki farklı Dünya Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran ilk teknik direktör olmak istiyor.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.

1990'dan bu yana Dünya Kupası'nda ilk kez üst üste üç galibiyet almak isteyen İngiltere, 2022'de çıktığı dört maçın üçünü kazandı. Avrupa temsilcisinin kupa tarihinde daha fazla galibiyet aldığı tek turnuva 1966'da şampiyon tamamladığı süreçteydi.

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Büyük turnuvalarda Kylian Mbappe'nin ilk 11'de çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen Fransa , Dünya Kupası'ndaki dokuz karşılaşmanın tamamını kazandı. Mbappe, bu süreçte ilk 11'de yer aldığı 13 karşılaşmada 12 gole doğrudan katkı sağladı. 2022 Dünya Kupası'nda 12 gol atan İngiltere, büyük turnuvalardaki en yüksek sayısını tekrarladı. Bu golleri sekiz farklı oyuncu ile kaydeden Avrupa temsilcisi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla oyuncusundan gol bulduğu turnuvayı yaşıyor.

İngiltere Milli Takımı tarihinde Harry Kane'den daha fazla gol atan tek oyuncu Wayne Rooney. Büyük turnuvalardaki 11'inci golünü Senegal'e atan Kane (Dünya Kupası x7 & Avrupa Şampiyonası x4), Gary Lineker'i eride bırakarak en yüksek sayıya ulaşan İngiliz oyuncu oldu. 022 Dünya Kupası'nda Olivier Giroud'dan daha fazla gol atan tek Fransız oyuncu Kylian Mbappe. Giroud, Roger Milla'nın ardından 36 yaşından sonra bir turnuvada 4+ gol kaydeden ikinci oyuncu olmak istiyor.

İNGİLTERE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Fransa maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4 K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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#Dünya Kupası 2022#İngiltere#Fransa

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