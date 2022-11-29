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DÜNYA KUPASI 2022 | Hollanda Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Hollanda
DÜNYA KUPASI 2022 | Hollanda Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 17:02

Hollanda Katar maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı karşılaşmaya saatler kala merak edilen konular arasında yer alıyor.  Katar'a tarihinde ilk kez rakip olmaya hazırlanan Hollanda, Dünya Kupası'nda Asya ülkeleriyle oynadığı dört maçı da kazandı ve bu karşılaşmalarda attığı 11 gole karşılık sadece bir gol yedi. Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez ev sahibi ülkeye rakip olmaya hazırlanan Hollanda, daha önce sadece 2014'ün üçüncülük maçında Brezilya'yı mağlup edebildi. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Hollanda Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Dünya Kupası A Grubu maçında Hollanda, grupta şansı kalmayan Katar'la karşılaşıyor...

Al Bayt Stadı'nda saat 18:00'ad başlayacak karşılaşmayı B. Gassama yönetecek.

Mücadele öncesi Hollanda Ekvador ile birlikte grupta 4 puana sahip.

İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, Klaassen, De Roon, Blind, Gakpo, Depay.

Katar: Barsham, Mohammad, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ali, Afif.

Bugüne kadar Dünya Kupası gruplarında çıktığı son maçların sadece birini kaybeden Hollanda, sadece 1978'de İskoçya'ya 3-2 mağlup oldu. 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçı da kaybeden Katar, turnuva tarihinde en fazla mağlubiyet alan ev sahibi ülke olma tehlikesi yaşıyor.

Dünya Kupası'nda geride kalan süreçte çektiği dört isabetli şutun üçünü gole çeviren Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldığı maçta sadece bir isabet bulabildi. Portakallar, 1966'dan bu yana bir grup aşamasını en az 10 isabetli şutla tamamladı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler son altı turnuvada grup aşamasındaki son maçlarının beşini kazandı. Bu süreçte bu şekilde puan kaybı yaşayan tek takım, 2018'de Uruguay'a 3-0 mağlup olan Rusya. Ekvador ile 1-1 berabere kaldığı maçta sadece iki şut çekebilen Hollanda, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında en düşük sayıda kalan Avrupa ülkesi oldu.

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Bu turnuvadaki ilk iki grup maçında beş gol yiyen Katar, turnuvanın bu aşamasında en fazla gole izin veren ev sahibi olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sezon kulübü ve milli takımı adına görev yaptığı 28 maçta 34 golde pay sahibi olan Cody Gakpo, Hollanda formasıyla çıktığı son beş maçta birer gole doğrudan katkı sağladı. Hollanda'nın bu turnuvadaki iki maçında da açılış golünü kaydeden isim Cody Gakpo'ydu. Turnuva tarihinde üst üste üç karşılaşmada gol atan sadece üç Hollandalı bulunuyor: Johan Neeskens, Dennis Bergkamp ve Wesley Sneijder.

HOLLANDA KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Hollanda Katar maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak ve mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Hollanda

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