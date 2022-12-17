Canlı Anlatım | Hırvatistan Fas (Dünya Kupası üçüncülük maçı)

Haberin Devamı

Hırvatistan ile Fas, 2022 Dünya Kupası'nı üçüncülük maçında kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Hırvatistan: 1

Fas: 1

Goller: 7' Gvardiol, 9' Darri

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Orsic, Livaja.

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiat-Allah, Amrabat, Sabiri, El Khannouss, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

Luka Modric, 37 yaşından sonra bir Dünya Kupası'nda yedi maça çıkan üçüncü isim olabilir. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla en fazla gol atan iki isimden biri olan Ivan Perisic, Davor Suker ile paylaştığı rekoru tek başına elde etmek istiyor. 2022 Dünya Kupası'nda en az 10 çalım girişiminde bulunan oyuncular arasında başarı yüzdesi en yüksek isim Fas orta sahası Azzedine Ounahi.

Haberin Devamı

DÜNYA KUPASI 2022 | HIRVATİSTAN FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Fas maçı bu akşam saat 18:00'da başladı. Mücadele TRT 1 ve TRT 4 K kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

HIRVATİSTAN

Katar'daki Dünya Kupası serüvenine 23 Kasım'da Fas'la başlayan Hırvatistan, F Grubu'nda ikinci sırada yer alıp Son 16'da Japonya ile eşleşmişti. Japonları penaltılarla eleyen Hırvatlar, çeyrek finalde de Brezilya'yı penaltılarla kupa dışına itmeyi başarmıştı.

Yarı finalde Arjantin'e diş geçiremediler, Fas'la başladıkları serüveni Fas'la üçüncülük maçı oynayarak noktalayacaklar...

Sağ bek Josip Juranovic, sol stoper Josko Gvardiol ve orta alandan Marcelo Brozovic büyük ihtimalle son maça çıkamayacak.

Juranovic ve Gvardiol önceki bazı maçlarda sakat sakat oynadıkları için daha fazla riske edilmeyecek; Brozovic ise zaten Arjantin maçını tamamlayamamıştı, daha da forma giymeyecektir.

TD Zlatko Dalic sağ bekte Josip Stanisic, sol stoperde Josip Sutalo ile maça başlayabilir. Orta alanda Luka Modric ile Mateo Kovacic'in yanında da muhtemelen Kristijan Jakic ya da Lavro Majer'i görürüz.

Çeşitli kaynaklar Dalic'in hücum hattında "Nikola Vlasic, Bruno Petkovic & Ivan Perisic" üçlüsünü tercih edeceğini yazsa da; aldığı kısa süreleri çok iyi değerlendiren Mislav Orsic'i ilk 11'de izleyebiliriz.

FAS

Haberin Devamı

Fas da, doğal olarak, turnuvaya Hırvatistan'la başladı ve Hırvatistan'la bitiriyor...

Grupta Belçika'yı, çeyrek finalde Portekiz'i 90 dakika içinde gol yemeden yenmeyi başardılar. Son 16'da İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maç sonrası penaltılarla devirip evlerine yolladılar.

Atlas Aslanları, önümüzdeki yıllarda Katar 2022'den bahsedildiğinde hafızalarda en çok yer eden milli takımlardan biri oldu.

Üçüncülük maçı öncesi, yarı final öncesinde de olduğu gibi savunmada "sakatlık kabusu" devam ediyor.

Kaptan, Beşiktaşlı Romain Saiss kesin olarak yok.

Fransa maçının ikinci yarısına çıkamayan Noussair Mazraoui'nin de oynaması beklenmiyor.

Fransa maçına ilk 11'de başlayacağı açıklanan ancak ilk düdükten dakikalar önce kadrodan çıkarılan Nayef Aguerd için maç saatini bekleyeceğiz. Son antrenmanda arkadaşlarıyla birlikteydi.

Aguerd yetişmezse "Achraf Dari & Jawad El Yamiq" stoper ikilisini izleriz. Sofyan Amrabat ve Azzedine Ounahi orta alanda son enerjilerini kullanır. Sofiane Boufal ile Hakim Ziyech de kanatlarda yeteneklerini son kez gösterir.