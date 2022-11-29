Dünya Kupası 2022 heyecanı sürüyor... Canlı: Ekvador-Senegal maçı

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2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekvador ve Senegal, A grubu 3. maçında karşı karşıya geliyor.

4 puanlı Ekvador, 1 puan daha almayı başarırsa gruptan çıkacak. Senegal ise galibiyet peşinde koşacak.

İLK 11'LER

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia.

Senegal: Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Ciss, Sarr, Ndiaye, Dia.

EKVADOR-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Khalifa International Stadı'da saat 18:00'da başlayan mücadeleyi Fransız hakem C. Turpin yönetiyor. Maç TRT 1 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.