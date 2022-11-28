DÜNYA KUPASI 2022 | Canlı: Brezilya - İsviçre maçı

Haberin Devamı

FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Brezilya 1-0 İsviçre

84' Casemiro

Brezilya'nın Vinicius Junior ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Gözden Kaçmasın Brezilya - İsviçre maçından en özel fotoğraflar Haberi görüntüle

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, T Silva, Marquinhos, Sandro, Fred, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Vinicius Jr, Richarlison.

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo.

Brezilya ile oynadığı son dört maçın ikisini kazanan İsviçre, ilk beş karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı. İsviçre, Brezilya ile karşılaştığı son altı maçta da birer gol attı.Güney Amerika takımlarıyla Dünya Kupası'nda oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanan İsviçre (2B 5M), tek galibiyetini 2014'te Ekvador karşısında aldı. Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Brezilya, turnuva tarihinde 17 karşılaşmalık seri yaşayan ilk ülke olmayı hedefliyor. İlk grup maçında Kamerun'u 1-0 mağlup eden İsviçre, ilk kez bir Dünya Kupası'ndaki ilk iki karşılaşmasını kazanmayı hedefliyor. İsviçre, turnuvada en son 2006'da üst üste iki galibiyet alabilmişti.

Brezilya, 2002 ve 2006 arasındaki altı maçlık dönemden bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda Avrupa temsilcilerine karşı üst üste 2+ galibiyet almayı hedefliyor. Sambacılar, turnuvadaki 18 mağlubiyetinin 16'sını Avrupa ülkelerinden aldı.

Haberin Devamı

Brezilya formasıyla oynadığı son yedi maçta dokuz gol atan Richarlison, Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında Sırbistan ağlarını iki kez havalandırdı. Richarlison, aynı zamanda milli formayla ilk maçına çıktığı Eylül 2018'den bu yana en fazla gol atan Brezilya oyuncusu konumunda.İsviçre formasıyla çıktığı son dört maçın üçünde gol atan Breel Embolo, kaydettiği üç golle de takımını galibiyete taşıdı. 2006'dan bu yana üst üste iki Dünya Kupası karşılaşmasında gol atan ilk İsviçre oyuncusu olmayı hedefleyen Embolo, ülkesi adına Leopold Kielholz ve Andre Abegglen'den bu yana bir turnuvadaki ilk iki karşılaşmada ağları havalandıran ilk isim olmak istiyor.

Haberin Devamı

Büyük turnuvalardaki son 16 maçında 12 gole katkıda bulunan Xherdan Shaqirit, Dünya Kupası tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan İsviçre oyuncusu olmayı hedefliyor. 2014'teki ilk Dünya Kupası maçından bu yana turnuvada en fazla faule maruz kalan oyuncu Neymar. Sırbistan maçında dokuz faul alan Brezilyalı yıldız, 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçlarında en yüksek sayıya ulaşan isimdi.

BREZİLYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Brezilya - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BREZİLYA

Katar'daki Dünya Kupası'nın ilk grup maçlarında performansıyla dikkat çeken takımlardan biri de Brezilya'ydı ancak Sambacılar, Sırbistan'ı Richarlison'un biri spektaküler 2 golüyle 2-0 yenmiş olsalar da Neymar ve Danilo'yu kaybettiler.

Haberin Devamı

İki oyuncunun kalan grup maçlarında forma giymesi beklenmiyor...

Neymar yerine orta alandaki yaratıcı kısımda Rodrygo'yu izleyebiliriz ya da Tite, Lucas Paqueta'yı o bölgeye çekip Casemiro'nun yanında Fred'e görev verebilir.

Savunmanın sağında da Danilo'nun yokluğunda büyük ihtimalle Eder Militao forma giyecek.

İlk 11'in kalanında değişiklik olmayacaktır...

Kanatlarda Raphinha ve Vinicius Jr izlemeye devam edeceğiz. Stoperde "Marquinhos & Thiago Silva" ikilisi forma giyecek.

İSVİÇRE

Kamerun engelini Kamerun doğumlu Breel Embolo'nun golüyle aşıp turnuvaya 3 puanla başlayan İsviçre'de ise eksiklik/sakatlık yok.

İlk maçın sarı kartlı ikilisi "Manuel Akanji & Nico Elvedi" savunmanın ortasındaki birlikteliğine devam edecek.

Haberin Devamı

Orta alandaki üçlü "Granit Xhaka, Remo Freuler & Djibril Sow" şeklinde oluşacak.

Embolo yine en ileride tek forvet olarak görev yapacak; kanatlardan Xherdan Shaqiri ile Ruben Vargas destek verecek.

Sağ bekte Sivan Widmer, sol bekte Ricardo Rodriguez izleyeceğiz.

Haris Seferovic, Eray Cömert gibi tanıdık yüzler yedekte bekleyecek.